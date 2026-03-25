Булочки-жаворонки на Благовещение: традиционная выпечка из постного теста
- Булочки-жайворонки являются традиционной выпечкой на Благовещение, что символизирует приход весны.
- После замешивания теста очень важно дать ему отдохнуть.
Благовещение – это важный праздник для верующих, который полон особых традиций. Приготовление булочек-жаворонков одна из них.
Булочки-жаворонки – это прекрасная возможность отпраздновать приход весны и светлое Благовещение. Они просты в приготовлении и будут отличным способом поддержать давнюю украинскую традицию, рассказывает портал Shuba.
Как сделать булочки-жайворонки?
- Время: 25 минут + подготовка
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 350 граммов муки;
– 250 миллилитров теплой воды;
– 15 граммов прессованных дрожжей;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 75 граммов сахара;
– 5 граммов соли;
– 2 грамма ванилина;
– 24 изюма.
Традиция, которую стоит лелеять / Фото Shuba
Приготовление:
- Прежде всего растворите прессованные дрожжи в теплой воде, добавьте сахар и ванилин. Тщательно перемешайте смесь, пока все кристаллы полностью не исчезнут.
- Постепенно введите просеянную муку, всыпьте щепотку соли и влейте рафинированное масло. Вымешивайте массу в течение 7 – 10 минут, пока тесто не станет мягким, упругим и перестанет липнуть к ладоням.
- Смазанную маслом миску наполните тестом, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 40 минут.
- Когда объем увеличится вдвое, обомните его руками и оставьте подниматься еще на 30 минут.
- Разделите массу на 12 равных частей и скатайте их в шарики. Каждую заготовку раскатайте в жгутик и завяжите узелком.
- С одной стороны сформируйте головку с клювом, а другой – слегка надрежьте ножом, имитируя хвостик.
- Вставьте изюм вместо глаз, выложите птичек на пергамент и оставьте на противень на 20 минут для финального подъема.
- Отправьте противень в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
Почему важно дать тесту отдохнуть?
Отдых теста – это критически важный этап, во время которого происходит активация клейковины (глютена). Когда вы замешиваете муку с водой, белковые связи становятся напряженными и упругими, будто сжатая пружина, рассказывает Smaker.
Если начать формировать выпечку сразу, тесто будет постоянно стягиваться назад и сопротивляться скалке. Во время "отдыха" эти связи расслабляются, волокна становятся эластичными и податливыми, что позволяет легко придать изделиям нужную форму без разрывов.
