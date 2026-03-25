Булочки-жаворонки – это прекрасная возможность отпраздновать приход весны и светлое Благовещение. Они просты в приготовлении и будут отличным способом поддержать давнюю украинскую традицию, рассказывает портал Shuba.

Как сделать булочки-жайворонки?

Время : 25 минут + подготовка

Порций: 6

Ингредиенты:

– 350 граммов муки;

– 250 миллилитров теплой воды;

– 15 граммов прессованных дрожжей;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 75 граммов сахара;

– 5 граммов соли;

– 2 грамма ванилина;

– 24 изюма.

Приготовление:

Прежде всего растворите прессованные дрожжи в теплой воде, добавьте сахар и ванилин. Тщательно перемешайте смесь, пока все кристаллы полностью не исчезнут. Постепенно введите просеянную муку, всыпьте щепотку соли и влейте рафинированное масло. Вымешивайте массу в течение 7 – 10 минут, пока тесто не станет мягким, упругим и перестанет липнуть к ладоням. Смазанную маслом миску наполните тестом, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 40 минут. Когда объем увеличится вдвое, обомните его руками и оставьте подниматься еще на 30 минут. Разделите массу на 12 равных частей и скатайте их в шарики. Каждую заготовку раскатайте в жгутик и завяжите узелком. С одной стороны сформируйте головку с клювом, а другой – слегка надрежьте ножом, имитируя хвостик. Вставьте изюм вместо глаз, выложите птичек на пергамент и оставьте на противень на 20 минут для финального подъема. Отправьте противень в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Почему важно дать тесту отдохнуть?

Отдых теста – это критически важный этап, во время которого происходит активация клейковины (глютена). Когда вы замешиваете муку с водой, белковые связи становятся напряженными и упругими, будто сжатая пружина, рассказывает Smaker.

Если начать формировать выпечку сразу, тесто будет постоянно стягиваться назад и сопротивляться скалке. Во время "отдыха" эти связи расслабляются, волокна становятся эластичными и податливыми, что позволяет легко придать изделиям нужную форму без разрывов.

