Булочки-жайворонки – це чудова нагода відсвяткувати прихід весни та світле Благовіщення. Вони прості у приготуванні та будуть чудовим способом підтримати давню українську традицію, розповідає портал Shuba.
Як зробити булочки-жайворонки?
- Час: 25 хвилин + підготовка
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 350 грамів борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 15 грамів пресованих дріжджів;
– 50 мілілітрів олії;
– 75 грамів цукру;
– 5 грамів солі;
– 2 грами ваніліну;
– 24 родзинки.
Традиція, яку варто плекати / Фото Shuba
Приготування:
- Насамперед розчиніть пресовані дріжджі у теплій воді, додайте цукор та ванілін. Ретельно перемішайте суміш, доки всі кристали повністю не зникнуть.
- Поступово введіть просіяне борошно, всипте дрібку солі та влийте рафіновану олію. Вимішуйте масу протягом 7 – 10 хвилин, доки тісто не стане м’яким, пружним і перестане липнути до долонь.
- Змащену олією миску наповніть тістом, накрийтe плівкою та поставте в тепле місце на 40 хвилин.
- Коли об'єм збільшиться вдвічі, обімніть його руками та залиште підніматися ще на 30 хвилин.
- Розділіть масу на 12 рівних частин і скачайте їх у кульки. Кожну заготовку розкачайте у джгутик та зав’яжіть вузликом.
- З одного боку сформуйте голівку з дзьобом, а інший – злегка надріжте ножем, імітуючи хвостик.
- Вставте родзинки замість очей, викладіть пташок на пергамент і залиште на деко на 20 хвилин для фінального підйому.
- Відправте деко у розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.
Чому важливо дати тісту відпочити?
Відпочинок тіста – це критично важливий етап, під час якого відбувається активація клейковини (глютену). Коли ви замішуєте борошно з водою, білкові зв'язки стають напруженими та пружними, ніби стиснута пружина, розповідає Smaker.
Якщо почати формувати випічку одразу, тісто буде постійно стягуватися назад і чинити опір качалці. Під час "відпочинку" ці зв'язки розслабляються, волокна стають еластичними та піддатливими, що дозволяє легко надати виробам потрібної форми без розривів.
