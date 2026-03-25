Булочки-жайворонки – це чудова нагода відсвяткувати прихід весни та світле Благовіщення. Вони прості у приготуванні та будуть чудовим способом підтримати давню українську традицію, розповідає портал Shuba.

Цікаво Прабабусі на цьому зналися: перевірений рецепт "Львівської" паски від Дарії Цвєк

Як зробити булочки-жайворонки?

Час : 25 хвилин + підготовка

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 15 грамів пресованих дріжджів;

– 50 мілілітрів олії;

– 75 грамів цукру;

– 5 грамів солі;

– 2 грами ваніліну;

– 24 родзинки.

Традиція, яку варто плекати / Фото Shuba

Приготування:

Насамперед розчиніть пресовані дріжджі у теплій воді, додайте цукор та ванілін. Ретельно перемішайте суміш, доки всі кристали повністю не зникнуть. Поступово введіть просіяне борошно, всипте дрібку солі та влийте рафіновану олію. Вимішуйте масу протягом 7 – 10 хвилин, доки тісто не стане м’яким, пружним і перестане липнути до долонь. Змащену олією миску наповніть тістом, накрийтe плівкою та поставте в тепле місце на 40 хвилин. Коли об'єм збільшиться вдвічі, обімніть його руками та залиште підніматися ще на 30 хвилин. Розділіть масу на 12 рівних частин і скачайте їх у кульки. Кожну заготовку розкачайте у джгутик та зав’яжіть вузликом. З одного боку сформуйте голівку з дзьобом, а інший – злегка надріжте ножем, імітуючи хвостик. Вставте родзинки замість очей, викладіть пташок на пергамент і залиште на деко на 20 хвилин для фінального підйому. Відправте деко у розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.

Чому важливо дати тісту відпочити?

Відпочинок тіста – це критично важливий етап, під час якого відбувається активація клейковини (глютену). Коли ви замішуєте борошно з водою, білкові зв'язки стають напруженими та пружними, ніби стиснута пружина, розповідає Smaker.

Якщо почати формувати випічку одразу, тісто буде постійно стягуватися назад і чинити опір качалці. Під час "відпочинку" ці зв'язки розслабляються, волокна стають еластичними та піддатливими, що дозволяє легко надати виробам потрібної форми без розривів.

Які рецепти варто спробувати?