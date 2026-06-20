20 июня, 08:10
Бульон без миллилитра супа: вы удивитесь, какой шедевр можно приготовить
Все привыкли, что насыщенный вкус бульона гарантирует длительное варка мяса в воде. Что ж, пришло время открывать новые кулинарные горизонты.
Именно так варят бульон в дорогих ресторанах, но шеф-повара не спешат делиться этим секретом. _recipes_ira рассказала, как приготовить это блюдо и получить самый насыщенный вкус бульона в вашей жизни.
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Как приготовить бульон без супа?
Ингредиенты:
– 1,5–2 килограмма курицы (можно нарезать или взять отдельные части мяса);
– 1 чайная ложка растительного масла;
– 1 луковица;
– 1 яблоко;
– 1 большая пекинская капуста;
– соль.
Рецепт шедеврального бульона: смотрите видео
Приготовление:
- Главный секрет этого блюда – большое количество свежих овощей.
- Сначала нашинкуйте пекинскую капусту, слегка посолите её и хорошо размягчите руками, чтобы она пустила сок.
- После этого измельчите остальные овощи и выложите сверху подготовленную курицу.
- Для приготовления обязательно используйте кастрюлю с толстым дном и плотной крышкой.
- Это крайне важно, поскольку птица должна тушиться на минимальном огне практически на пару, в собственном соку и влаге от овощей.
- Если вы очень переживаете за результат, можно подлить буквально несколько ложек воды, однако обычно в этом нет необходимости.
- Соль лучше всего добавлять примерно через час после начала процесса. Чтобы убедиться в готовности, сделайте небольшой надрез в самой толстой части мяса — вы увидите, что оно стало невероятно нежным и полностью пропеклось.
- При таком способе термической обработки накипь в бульоне практически не образуется, благодаря чему полученный соус остается чистым и почти прозрачным.
- Сама же пекинская капуста не превращается в кашу, а прекрасно сохраняет свою форму, отдав блюду всю свою сочность.