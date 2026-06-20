Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Бульйон без мілілітра супу: ви здивуєтеся, який шедевр здатні приготувати
20 июня, 08:10
2

Бульон без миллилитра супа: вы удивитесь, какой шедевр можно приготовить

Лилия Имбировская-Сиваковская

Все привыкли, что насыщенный вкус бульона гарантирует длительное варка мяса в воде. Что ж, пришло время открывать новые кулинарные горизонты.

Именно так варят бульон в дорогих ресторанах, но шеф-повара не спешат делиться этим секретом. _recipes_ira рассказала, как приготовить это блюдо и получить самый насыщенный вкус бульона в вашей жизни.

Читайте также Пирожки действительно могут не черстветь днями: при чём тут вареный картофель

Как приготовить бульон без супа?

Ингредиенты: 
– 1,5–2 килограмма курицы (можно нарезать или взять отдельные части мяса);
– 1 чайная ложка растительного масла;
– 1 луковица;
– 1 яблоко;
– 1 большая пекинская капуста;
– соль.

Рецепт шедеврального бульона: смотрите видео

Приготовление:

  1. Главный секрет этого блюда – большое количество свежих овощей.
  2. Сначала нашинкуйте пекинскую капусту, слегка посолите её и хорошо размягчите руками, чтобы она пустила сок.
  3. После этого измельчите остальные овощи и выложите сверху подготовленную курицу.
  4. Для приготовления обязательно используйте кастрюлю с толстым дном и плотной крышкой.
  5. Это крайне важно, поскольку птица должна тушиться на минимальном огне практически на пару, в собственном соку и влаге от овощей.
  6. Если вы очень переживаете за результат, можно подлить буквально несколько ложек воды, однако обычно в этом нет необходимости.
  7. Соль лучше всего добавлять примерно через час после начала процесса. Чтобы убедиться в готовности, сделайте небольшой надрез в самой толстой части мяса — вы увидите, что оно стало невероятно нежным и полностью пропеклось.
  8. При таком способе термической обработки накипь в бульоне практически не образуется, благодаря чему полученный соус остается чистым и почти прозрачным.
  9. Сама же пекинская капуста не превращается в кашу, а прекрасно сохраняет свою форму, отдав блюду всю свою сочность.

Связанные темы:

Вкусные и простые рецепты