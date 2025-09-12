Бурма – это жемчужина крымскотатарской кухни, которую стоит попробовать каждому. Эта выпечка станет приятным сюрпризом даже для опытных хозяек.

Бурма – это одно из самых популярных блюд степных районов Крыма, где ее готовили с давних времен. Это просто непревзойденный пирог с сочной начинкой, который подарит незабываемые воспоминания. 24 Канал предлагает приготовить это аппетитное блюдо по рецепту портала Shuba.

Какой фарш выбрать для бурмы?

Лучше всего для этого блюда использовать фарш из говядины. С ним пирог будет вкуснее всего.

Как приготовить бурму?

Время : 1 час 40 минут

Ингредиенты:

тесто:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка соли;

начинка:

– 300 граммов фарша;

– 2 картофелины;

– 1 лук;

– 70 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Готовим тесто, накрываем его салфеткой и оставляем отдыхать на 15 минут. Лук мелко шинкуем лук мелко шинкуем. Картофель натираем на крупной терке, добавляем соль, перец и фарш, все тщательно перемешиваем. Раскатываем тесто тонким пластом, смазываем растопленным маслом и равномерно выкладываем начинку. Скручиваем тесто в длинный рулет, после чего формируем его в виде "улитки". Выкладываем заготовку на противень или в сковородку, сверху делаем несколько поперечных надрезов. Смазываем поверхность взбитым яйцом и выпекаем примерно 50 минут при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!

