12 вересня, 08:05
2

Смачнішого пирога з мʼясом не існує: готуємо неймовірну кримськотатарську бурму

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Бурма – це перлина кримськотатарської кухні, яку варто скуштувати кожному. Ця випічка стане приємним сюрпризом навіть для досвічених господинь.

Бурма – це одна з найпопулярніших страв степових районів Криму, де її готували з давніх-давен. Це просто неперевершений пиріг з соковитою начинкою, який подарує незабутні спогади. 24 Канал пропонує приготувати цю апетитну страву за рецептом порталу Shuba

Який фарш обрати для бурми? 


Найкраще для цієї страви використати фарш з яловичини. З ним пиріг смакуватиме найкраще.

Як приготувати бурму? 

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порцій: 10 

Інгредієнти
тісто: 
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка солі;
начинка: 
– 300 грамів фаршу;
– 2 картоплини;
– 1 цибуля;
– 70 грамів вершкового масла.

Приготування

  1. Готуємо тісто, накриваємо його серветкою та залишаємо відпочивати на 15 хвилин.
  2. Цибулю дрібно шаткуємо. Картоплю натираємо на великій тертці, додаємо сіль, перець і фарш, усе ретельно перемішуємо.
  3. Розкачуємо тісто тонким пластом, змащуємо розтопленим маслом і рівномірно викладаємо начинку.
  4. Скручуємо тісто в довгий рулет, після чого формуємо його у вигляді "равлика".
  5. Викладаємо заготовку на деко або у сковорідку, зверху робимо кілька поперечних надрізів.
  6. Змащуємо поверхню збитим яйцем і випікаємо приблизно 50 хвилин при температурі 200 градусів. 

Смачного!

Що робити, якщо немає яєць для випічки? 

  • Досвідчені кулінари знають, що яйця у випічці можна замінити доступними інгредієнтами.
  • У пригоді стане крохмаль та йогурт, а для солодкої випічки чудово підійдуть яблучне або бананове пюре.