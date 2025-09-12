Бурма – це перлина кримськотатарської кухні, яку варто скуштувати кожному. Ця випічка стане приємним сюрпризом навіть для досвічених господинь.

Бурма – це одна з найпопулярніших страв степових районів Криму, де її готували з давніх-давен. Це просто неперевершений пиріг з соковитою начинкою, який подарує незабутні спогади. 24 Канал пропонує приготувати цю апетитну страву за рецептом порталу Shuba.

Який фарш обрати для бурми?

Найкраще для цієї страви використати фарш з яловичини. З ним пиріг смакуватиме найкраще.

Як приготувати бурму?

Час : 1 година 40 хвилин

Інгредієнти:

тісто:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка солі;

начинка:

– 300 грамів фаршу;

– 2 картоплини;

– 1 цибуля;

– 70 грамів вершкового масла.

Приготування:

Готуємо тісто, накриваємо його серветкою та залишаємо відпочивати на 15 хвилин. Цибулю дрібно шаткуємо. Картоплю натираємо на великій тертці, додаємо сіль, перець і фарш, усе ретельно перемішуємо. Розкачуємо тісто тонким пластом, змащуємо розтопленим маслом і рівномірно викладаємо начинку. Скручуємо тісто в довгий рулет, після чого формуємо його у вигляді "равлика". Викладаємо заготовку на деко або у сковорідку, зверху робимо кілька поперечних надрізів. Змащуємо поверхню збитим яйцем і випікаємо приблизно 50 хвилин при температурі 200 градусів.

Смачного!

