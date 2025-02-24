24 февраля, 20:02
Не только деруны или зразы: какое старинное блюдо из картофеля готовили украинцы
Бурники – это картофельные вкусности с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Они давно известны на Ивано-Франковщине, где картофель называют буркой.
Готовят бурники из картофельного пюре и муки, а затем жарят на сковороде или запекают в печи. Классический рецепт довольно простой, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб канал Наши бесаги.
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Рецепт бурников
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма картофеля;
– 3 столовые ложки пшеничной муки;
– 100 граммов кукурузной муки (а также несколько ложек для посыпки);
– соль, перец по вкусу;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Картофель отварите в мундире до готовности, что займет примерно двадцать – тридцать минут.
- После этого очистите его от кожуры и разомните в пюре с помощью толкушки или мясорубки.
- Посолите полученную массу, сначала добавьте пшеничную муку, чтобы картопляники держали форму, а затем всыпьте кукурузную муку для мягкости.
- Замесите тесто руками, пока оно не станет однородным. Если масса получается слишком рассыпчатой и не держит форму, можно добавить несколько столовых ложек масла или вбить одно яйцо, после чего еще раз хорошо вымесить.
- Перед жаркой обваляйте картофельники в кукурузной муке – это сделает их хрустящими.
- Посыпьте рабочую поверхность мукой и сформируйте из теста круглые или овальные заготовки мокрыми руками.
- Изделия могут быть как большими (на всю сковородку), так и маленькими. Обваляйте их в муке и выложите на сковородку с хорошо разогретым маслом.
- Жарьте на среднем огне, чтобы картофельники равномерно пропеклись внутри. Если во время приготовления масло впитывается, его можно постепенно подливать.
- Маленькие изделия обжаривайте примерно по две – три минуты с каждой стороны, а большие – по десять минут, переворачивая их широкой лопаткой или тарелкой.
- Готовые картофельники подавайте к супам, бульонам или подливам как замену хлебу.
- Если планируете готовить картофельники с начинкой, используйте предварительно приготовленные ингредиенты.
- Начинка может быть мясной, грибной или капустной – как из свежей, так и из квашеной капусты. Поджарьте продукты до готовности, выложите их на тонко раскатанное картофельное тесто, сформируйте изделия и обжарьте по той же технологии, что и классические картофельники.
Приятного аппетита!
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