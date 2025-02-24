Не только деруны или зразы: какое старинное блюдо из картофеля готовили украинцы

Бурники – это картофельные вкусности с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Они давно известны на Ивано-Франковщине, где картофель называют буркой.

Готовят бурники из картофельного пюре и муки, а затем жарят на сковороде или запекают в печи. Классический рецепт довольно простой, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб канал Наши бесаги.

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Рецепт бурников

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма картофеля;

– 3 столовые ложки пшеничной муки;

– 100 граммов кукурузной муки (а также несколько ложек для посыпки);

– соль, перец по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление:

Картофель отварите в мундире до готовности, что займет примерно двадцать – тридцать минут. После этого очистите его от кожуры и разомните в пюре с помощью толкушки или мясорубки. Посолите полученную массу, сначала добавьте пшеничную муку, чтобы картопляники держали форму, а затем всыпьте кукурузную муку для мягкости. Замесите тесто руками, пока оно не станет однородным. Если масса получается слишком рассыпчатой и не держит форму, можно добавить несколько столовых ложек масла или вбить одно яйцо, после чего еще раз хорошо вымесить. Перед жаркой обваляйте картофельники в кукурузной муке – это сделает их хрустящими. Посыпьте рабочую поверхность мукой и сформируйте из теста круглые или овальные заготовки мокрыми руками. Изделия могут быть как большими (на всю сковородку), так и маленькими. Обваляйте их в муке и выложите на сковородку с хорошо разогретым маслом. Жарьте на среднем огне, чтобы картофельники равномерно пропеклись внутри. Если во время приготовления масло впитывается, его можно постепенно подливать. Маленькие изделия обжаривайте примерно по две – три минуты с каждой стороны, а большие – по десять минут, переворачивая их широкой лопаткой или тарелкой. Готовые картофельники подавайте к супам, бульонам или подливам как замену хлебу. Если планируете готовить картофельники с начинкой, используйте предварительно приготовленные ингредиенты. Начинка может быть мясной, грибной или капустной – как из свежей, так и из квашеной капусты. Поджарьте продукты до готовности, выложите их на тонко раскатанное картофельное тесто, сформируйте изделия и обжарьте по той же технологии, что и классические картофельники.

Приятного аппетита!

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