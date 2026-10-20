Хрустит уже на следующий день: как залить капусту в особом рассоле, чтобы можно было есть уже через сутки

Классическое квашение капусты обычно ассоциируется с громоздкими бочками, тяжелыми камнями-гнетками и как минимум двумя неделями ожидания. Однако на Балканах нашли способ сократить этот срок ровно до 24 часов благодаря горячему маринованию.

Капуста, приготовленная по сербскому рецепту, получается хрустящей, сочной, с приятной остротой и умеренной кислинкой, а попробовать первую порцию можно уже на следующий вечер. Главное – соблюсти баланс соли и вовремя переставить банку с теплого места на холодное. Как быстро заквасить капусту? Время : 20 минут + брожение

: 20 минут + брожение Порций: 4 Ингредиенты:

для овощной основы:

– 1 килограмм белокочанной капусты;

– 150 граммов моркови;

– 100 граммов лука;

– 2–3 зубчика чеснока;

– 1 стручок перца чили;

рассол (на 1 литр воды);

– 60 граммов соли;

– 50 граммов сахара;

– 80 миллилитров уксуса. Приготовление: Нашинкуйте капусту ровной соломкой толщиной 2 – 3 миллиметра. Слишком тонкие полоски быстро размякнут, а толстые не успеют промариноваться за 1 сутки. Морковь натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой, лук порежьте полукольцами, чеснок слегка раздавите плоской стороной ножа, а стручок чили оставьте целым или разрежьте пополам. Все овощи смешайте в большой миске, но не перетирайте слишком сильно, чтобы капуста не потеряла внутреннюю упругость. Для рассола вскипятите воду, всыпьте соль и сахар, размешайте до полного растворения кристаллов и снимите с огня. Дайте жидкости постоять 2 – 3 минуты, чтобы она перестала бурно кипеть, и только тогда влейте уксус – это убережет кислоту от быстрого испарения. Овощную смесь плотно уложите в стеклянную банку и залейте горячим рассолом до самого верха. Неплотно прикройте крышкой (закатывать не нужно) и обязательно поставьте банку в глубокую тарелку, так как во время активного брожения часть жидкости будет переливаться через край. Оставьте емкость ровно на 24 часа при комнатной температуре около 20 – 22 градусов. После этого закройте банку плотной капроновой крышкой и перенесите в холодильник еще на 10 – 12 часов. В холоде ферментация замедлится, а волокна станут максимально хрустящими и будут звонко хрустеть. В холодильнике такая закуска спокойно хранится до 30 дней.