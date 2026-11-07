Горячая лазанья в обычной чашке за 5 минут: как приготовить ресторанную пасту без духовки

Приготовление классической слоеной лазаньи обычно ассоциируется с трудоемким кулинарным процессом, занимающим несколько часов: сборкой большой формы, длительной выпечкой в духовке и последующей мойкой противня.

Однако когда хочется насладиться любимой итальянской пастой, не тратя много сил и времени, спасительным решением становится порционный экспресс-вариант в обычной большой жаропрочной чашке или керамическом рамекине с помощью микроволновки, рассказывает BBC Good Food.

Главный секрет быстроты и безупречной текстуры заключается в использовании свежих, а не сухих листов пасты, которые мгновенно готовятся под действием горячего томатного сока. Нежная рикотта, растертая с чесноком, создает кремовые слои без необходимости варить соус бешамель, средиземноморские овощи-гриль придают дымчатый аромат, а щедрая шапка из моцареллы плавится за считанные минуты, образуя классическую тягучую сырную корочку.

Как приготовить лазанью в чашке?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 50 граммов рикотты;

– 1 зубчик чеснока;

– 30 граммов моцареллы;

– 35 граммов свежих охлажденных листов для лазаньи;

– 150 миллилитров томатно-чесночного соуса для пасты;

– 100 граммов замороженных средиземноморских овощей-гриль;

– 1 веточка свежего базилика;

– 1 щепотка каменной соли;

– 1 щепотка черного молотого перца.

Приготовление: