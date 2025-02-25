Как за считанные секунды порезать яйца на салат: эти лайфхаки знают только избранные

Вареные яйца стали основным ингредиентом различных блюд, в частности, начинки, закуски и салаты. Многие хозяйки используют их почти ежедневно для приготовления своих кулинарных шедевров.

Но иногда нет времени стоять и нарезать их на кубики. Не беда – 24 Канал рассказывает как за несколько секунд измельчить яйца для салата. С этими способами вы еще и сами сможете контролировать степень измельчения яиц.

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Как быстро порезать вареные яйца на салат

Первый способ

Для выполнения этой простой задачи вам понадобятся вареные яйца, нож и чашка.

Поместите яйца в чашку, и быстро маневрируйте ножом от одного края к другому, чтобы эффективно измельчить яйца.

Второй способ

В кулинарной технике, которая набирает популярности, рекомендуется взять вареное яйцо и положить его в сетку. Применяя давление, яйцо можно эффективно продавить сквозь сетку, в результате чего оно превратится в мелко разбитые кусочки.

Третий способ

Если вам нужно быстро нарезать много яиц, то положите их в сосуд, возьмите картофелемялку (толкушку для пюре) и давите яйца. Так яйца удастся измельчить быстро и равномерно, что идеально для салата.

Можно измельчить яйца с помощью толкушки: смотрите видео

Четвертый способ

Также эксперты рекомендуют разрезать яйцо пополам перед тем, как использовать слайсер для яиц.

Если прижать сетку-яйцерезку к разрезанному пополам яйцу, он эффективно разделит его на маленькие, равномерные кусочки.

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