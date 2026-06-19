Летние напитки можно охладить за секунду: решение, которое спасёт в жару

Когда на улице жарко, прохладительные напитки пригодятся. А ещё их можно охладить буквально за несколько секунд

С каждым бывало, когда напиток ещё недостаточно холодный, а жара становится просто невыносимой. Как не стать жертвой подобных ситуаций — рассказывает Mamo pracuj.

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Что поможет, когда напитки теплые?

Оберните бутылку влажным бумажным полотенцем и положите в морозилку на 15 минут. Работает безотказно. Главное — не забыть о ней.

Летние напитки — это про прохладу / Фото Pixabay

Но лучшая летняя находка — это замороженные ягоды вместо льда. Виноград, вишня без косточек, клубника или кусочки нектаринов — выбирайте на свой вкус.

Бросайте их в бокал с водой или коктейлем: напиток охлаждается, не становится водянистым от талого льда, а в конце вы ещё и получаете вкусную ягодку.