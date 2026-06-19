З кожним траплялося, коли напій ще недостатньо холодний, а спека стає просто нестерпною. Як не ставати жертвою подібних ситуацій – розповідає Mamo pracuj.

Читайте також Одна ложка – і борщ набагато смачніший: секрет, який приховують досвідчені господині

Що врятує, коли напої теплі?

Оберніть пляшку вологим паперовим рушником і киньте в морозилку на 15 хвилин. Працює безвідмовно. Головне – не забути про неї.

Літні напої – це про прохолоду / Фото Pixabay

Але найкраща літня вигадка – це заморожені ягоди замість льоду. Виноград, вишня без кісточок, полуниця чи шматочки нектаринів – обирайте на ваш смак.

Кидаєте їх у келих з водою чи коктейлем: напій охолоджується, не стає водянистим від талого льоду, а в кінці ви ще й маєте смачну ягідку.