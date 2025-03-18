Почему никто не говорил об этом раньше: как очистить картофель в мундире одним взмахом руки

Картофель, приготовленный с кожурой, сохраняет больше питательных веществ по сравнению с очищенным. К тому же для приготовления различных блюд, например салатов и окрошки, тоже надо варить неочищенный картофель.

Однако, у этого метода варки есть существенный недостаток – чистка бульб. Кожура этого картофеля часто оказывается упрямой, что отнимает много времени. Но существует решение, которое сократит время, потраченное на чистку картофеля в мундирах, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily News.

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Как быстро почистить картофель в мундире

В кулинарном совете эксперты рекомендуют сделать круглый надрез на каждой картофелине перед тем, как погружать ее в воду. Просто проведите ножом по поверхности картофеля.

Когда картофель будет готов, следует поместить его в ледяную воду на 10 секунд.



Как очистить картофель в мундире одним движением руки / Фото Pixabay

С помощью этих простых манипуляций можно без особых усилий снять кожуру с вареного картофеля лишь одним движением руки. Согласитесь, это существенно упрощает приготовление пищи с картофелем в мундирах!

А вы знаете: зачем добавлять уксус к картофелю при варке.