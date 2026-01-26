Укр Рус
26 января, 21:18
3

Хек за 20 минут без электричества: простое решение от Ольги Мартыновской

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Ольга Мартыновская поделилась рецептом приготовления хека без электричества, который можно приготовить на плите или в духовке за 15 – 20 минут.
  • Блюдо включает хек, сельдерей, томаты черри, лимон, оливки, лук, чеснок и зелень, и может подаваться с пюре из пастернака или картофеля.

Хек часто недооценивают – и совершенно зря. Это рыба, которая быстро готовится и не имеет лишнего запаха.

Хек хорошо сочетается с овощами и травами, сообщает инстаграм Ольги Мартыновской. Минимум ингредиентов – легкое и ароматное блюдо. Именно то, что нужно после тяжелого дня.

Как приготовить хек?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 1 килограмм хека; 
– 2 стебля сельдерея; 
– 150 граммов томатов черри; 
– 1 лимон; 
– 100 граммов оливок; 
– 1 луковица репчатого лука; 
– 1 головка чеснока; 
– кинза или петрушка; 
– тимьян; 
– соль; 
– молотый перец; 
– оливковое масло.

Как быстро приготовить хека: видео

Приготовление:

  1. Тушки хека разделить на два филе – так блюдо приготовится быстрее, получится более нежной и удобной для подачи, по желанию рыбу можно оставить целой или нарезать порционными кусками.
  2. В форму для запекания или приготовления выложить оливковое масло, нарезанный лук и чеснок, филе хека, добавить соль и перец, выложить дольки лимона, нарезанные стебли сельдерея, томаты черри, оливки, зелень и сверху сбрызнуть еще небольшим количеством оливкового масла.
  3. Готовить под фольгой на плите 15 – 20 минут на умеренном огне, используя форму с толстым дном и крышкой, сотейник или сковороду, постоянно контролируя нагрев.
  4. При наличии духовки запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут.
  5. Блюдо хорошо подходит и без гарнира, но по желанию можно подать пюре из пастернака, сельдерея или классическим картофельным пюре.

Какая рыба вкуснее – хек или минтай?

Хек имеет нежный вкус и более низкое содержание жира, тогда как минтай – источник ненасыщенных жирных кислот – имеет более крепкую мякоть, пишет Teraz Gotuje. Оба вида прекрасно подходят для варки, запекания или жарки.

Хек характеризуется нежным мясом и отсутствием костей. Это делает его отличным выбором для ужина не только для взрослых, но и для самых маленьких членов семьи.

