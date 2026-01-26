Хек за 20 минут без электричества: простое решение от Ольги Мартыновской

Хек часто недооценивают – и совершенно зря. Это рыба, которая быстро готовится и не имеет лишнего запаха.

Хек хорошо сочетается с овощами и травами, сообщает инстаграм Ольги Мартыновской. Минимум ингредиентов – легкое и ароматное блюдо. Именно то, что нужно после тяжелого дня.

Как приготовить хек?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм хека;

– 2 стебля сельдерея;

– 150 граммов томатов черри;

– 1 лимон;

– 100 граммов оливок;

– 1 луковица репчатого лука;

– 1 головка чеснока;

– кинза или петрушка;

– тимьян;

– соль;

– молотый перец;

– оливковое масло.

Как быстро приготовить хека: видео

Приготовление:

Тушки хека разделить на два филе – так блюдо приготовится быстрее, получится более нежной и удобной для подачи, по желанию рыбу можно оставить целой или нарезать порционными кусками. В форму для запекания или приготовления выложить оливковое масло, нарезанный лук и чеснок, филе хека, добавить соль и перец, выложить дольки лимона, нарезанные стебли сельдерея, томаты черри, оливки, зелень и сверху сбрызнуть еще небольшим количеством оливкового масла. Готовить под фольгой на плите 15 – 20 минут на умеренном огне, используя форму с толстым дном и крышкой, сотейник или сковороду, постоянно контролируя нагрев. При наличии духовки запекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут. Блюдо хорошо подходит и без гарнира, но по желанию можно подать пюре из пастернака, сельдерея или классическим картофельным пюре.

Какая рыба вкуснее – хек или минтай?

Хек имеет нежный вкус и более низкое содержание жира, тогда как минтай – источник ненасыщенных жирных кислот – имеет более крепкую мякоть, пишет Teraz Gotuje. Оба вида прекрасно подходят для варки, запекания или жарки.

Хек характеризуется нежным мясом и отсутствием костей. Это делает его отличным выбором для ужина не только для взрослых, но и для самых маленьких членов семьи.

