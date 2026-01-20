Минипончики без дрожжей за 15 минут: идеальное решение, когда захотелось сладенького
- Вкусные минипончики можно приготовить за считанные минуты.
- Рецепт позволяет сэкономить деньги и быстро подать что-то вкусненькое к кофе или чаю.
Если нужно что-то к кофе или чаю – не спешите бежать в магазин. Вы можете справиться еще быстрее и при этом сэкономить немало денег.
Жареные пончики – это то лакомство, которое всегда "разлетается" за несколько секунд. Сахарная пудра, сметана или нутелла – к ним идеально подходят любые приложения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Kwestia smaku.
Как приготовить быстрые минипончики без дрожжей?
- Время: 15 минут + жарка
- Порций:8
Ингредиенты:
– 500 миллилитров молока;
– 1 пакетик пудинга;
– 3 яйца;
– 300 граммов пшеничной муки;
– 2 – 3 чайные ложки порошка для печенья;
– 120 – 150 граммов сахара;
– 2 – 3 столовые ложки спиртового уксуса.
Приготовление:
- Сварите густой пудинг на молоке, слегка подсластите и оставьте остыть до теплого состояния.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. В другой посудине соедините яйца, сахар, уксус и ароматизаторы, перемешайте до однородности.
- Порциями введите яичную смесь в теплый пудинг, перемешайте.
- Добавьте сухие ингредиенты и аккуратно соедините до однородного теста.
- Разогрейте масло, выкладывайте тесто чайной ложкой и жарьте небольшими порциями до золотистой корочки.
- Готовые шарики выложите на бумажное полотенце, слегка остудите и посыпьте сахарной пудрой или покройте глазурью.
Как жарить пончики, чтобы они не впитывали масло?
Именно для этого в тесто нужно добавить небольшое количество алкоголя. Во время приготовления он полностью испарится, но пончики не будут впитывать жир, напоминает портал Kuchnia.
Также не спешите и хорошо нагрейте масло. Часто именно спешка становится причиной того, что пончики получаются жирными.
