Минипончики без дрожжей за 15 минут: идеальное решение, когда захотелось сладенького

Если нужно что-то к кофе или чаю – не спешите бежать в магазин. Вы можете справиться еще быстрее и при этом сэкономить немало денег.

Жареные пончики – это то лакомство, которое всегда "разлетается" за несколько секунд. Сахарная пудра, сметана или нутелла – к ним идеально подходят любые приложения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Kwestia smaku.

Интересно приготовить Торт "Детский" станет любимым: вкусности, который быстро покоряет близких

Как приготовить быстрые минипончики без дрожжей?

Время : 15 минут + жарка

: 15 минут + жарка Порций:8

Ингредиенты:

– 500 миллилитров молока;

– 1 пакетик пудинга;

– 3 яйца;

– 300 граммов пшеничной муки;

– 2 – 3 чайные ложки порошка для печенья;

– 120 – 150 граммов сахара;

– 2 – 3 столовые ложки спиртового уксуса.

Вкусности без лишних усилий / Фото Dieta Moja Pasja

Приготовление:

Сварите густой пудинг на молоке, слегка подсластите и оставьте остыть до теплого состояния. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. В другой посудине соедините яйца, сахар, уксус и ароматизаторы, перемешайте до однородности. Порциями введите яичную смесь в теплый пудинг, перемешайте. Добавьте сухие ингредиенты и аккуратно соедините до однородного теста. Разогрейте масло, выкладывайте тесто чайной ложкой и жарьте небольшими порциями до золотистой корочки. Готовые шарики выложите на бумажное полотенце, слегка остудите и посыпьте сахарной пудрой или покройте глазурью.

Как жарить пончики, чтобы они не впитывали масло?

Именно для этого в тесто нужно добавить небольшое количество алкоголя. Во время приготовления он полностью испарится, но пончики не будут впитывать жир, напоминает портал Kuchnia.

Также не спешите и хорошо нагрейте масло. Часто именно спешка становится причиной того, что пончики получаются жирными.

