Укр Рус
Новости Вкусно Выпечка и десерты Минипончики без дрожжей за 15 минут: идеальное решение, когда захотелось сладенького
20 января, 16:10
2

Минипончики без дрожжей за 15 минут: идеальное решение, когда захотелось сладенького

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Вкусные минипончики можно приготовить за считанные минуты.
  • Рецепт позволяет сэкономить деньги и быстро подать что-то вкусненькое к кофе или чаю.

Если нужно что-то к кофе или чаю – не спешите бежать в магазин. Вы можете справиться еще быстрее и при этом сэкономить немало денег.

Жареные пончики – это то лакомство, которое всегда "разлетается" за несколько секунд. Сахарная пудра, сметана или нутелла – к ним идеально подходят любые приложения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Kwestia smaku.

Интересно приготовить Торт "Детский" станет любимым: вкусности, который быстро покоряет близких

Как приготовить быстрые минипончики без дрожжей?

  • Время: 15 минут + жарка
  • Порций:8

Ингредиенты
– 500 миллилитров молока;
– 1 пакетик пудинга;
– 3 яйца;
– 300 граммов пшеничной муки; 
– 2 – 3 чайные ложки порошка для печенья;
– 120 – 150 граммов сахара;
– 2 – 3 столовые ложки спиртового уксуса.

Вкусности без лишних усилий / Фото Dieta Moja Pasja

Приготовление:

  1. Сварите густой пудинг на молоке, слегка подсластите и оставьте остыть до теплого состояния.
  2. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. В другой посудине соедините яйца, сахар, уксус и ароматизаторы, перемешайте до однородности.
  3. Порциями введите яичную смесь в теплый пудинг, перемешайте.
  4. Добавьте сухие ингредиенты и аккуратно соедините до однородного теста.
  5. Разогрейте масло, выкладывайте тесто чайной ложкой и жарьте небольшими порциями до золотистой корочки.
  6. Готовые шарики выложите на бумажное полотенце, слегка остудите и посыпьте сахарной пудрой или покройте глазурью.

Как жарить пончики, чтобы они не впитывали масло?

Именно для этого в тесто нужно добавить небольшое количество алкоголя. Во время приготовления он полностью испарится, но пончики не будут впитывать жир, напоминает портал Kuchnia.

Также не спешите и хорошо нагрейте масло. Часто именно спешка становится причиной того, что пончики получаются жирными.

Что еще вкусненького приготовить?