6 августа, 21:45
Раз, два – и готово: Ефросинина показала, как сварить кукурузу всего за 5 минут
Основні тези
- Маша Ефросинина поделилась быстрым способом приготовления вареной кукурузы за 5 минут.
- Для приготовления нужно 2 кукурузы, вода и бумажные полотенца.
Вареная кукуруза – это то лакомство, за которое мы обожаем лето. И приготовить ее можно буквально за считанные минуты!
Звездная телеведущая и блогер Маша Ефросинина показала интересный способ приготовления вареной кукурузы, на который она наткнулась в интернете. Только две нехитрые манипуляции, несколько минут – и блюдо уже на вашем столе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм.
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Как приготовить вареную кукурузу за 5 минут?
- Время: 5
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 кукурузы;
– вода;
– бумажные полотенца.
Приготовление:
- Чистим и моем кукурузу.
- Заворачиваем початки в бумажные полотенца.
- Смачиваем, кладем на тарелку и ставим в микроволновку на 5 минут. Выставляем максимальную мощность.
- Вот и все – вареная кукуруза уже на вашем столе.
Приятного аппетита!
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