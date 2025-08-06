Вареная кукуруза – это то лакомство, за которое мы обожаем лето. И приготовить ее можно буквально за считанные минуты!

Звездная телеведущая и блогер Маша Ефросинина показала интересный способ приготовления вареной кукурузы, на который она наткнулась в интернете. Только две нехитрые манипуляции, несколько минут – и блюдо уже на вашем столе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм.

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Как приготовить вареную кукурузу за 5 минут?

Время : 5

: 5 Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 кукурузы;

– вода;

– бумажные полотенца.

Приготовление:

Чистим и моем кукурузу. Заворачиваем початки в бумажные полотенца. Смачиваем, кладем на тарелку и ставим в микроволновку на 5 минут. Выставляем максимальную мощность. Вот и все – вареная кукуруза уже на вашем столе.

Приятного аппетита!

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