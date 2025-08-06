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6 августа, 21:45
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Раз, два – и готово: Ефросинина показала, как сварить кукурузу всего за 5 минут

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Маша Ефросинина поделилась быстрым способом приготовления вареной кукурузы за 5 минут.
  • Для приготовления нужно 2 кукурузы, вода и бумажные полотенца.

Вареная кукуруза – это то лакомство, за которое мы обожаем лето. И приготовить ее можно буквально за считанные минуты!

Звездная телеведущая и блогер Маша Ефросинина показала интересный способ приготовления вареной кукурузы, на который она наткнулась в интернете. Только две нехитрые манипуляции, несколько минут – и блюдо уже на вашем столе, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм.

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Как приготовить вареную кукурузу за 5 минут?

  • Время: 5
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 2 кукурузы;
– вода;
– бумажные полотенца.

Приготовление:

  1. Чистим и моем кукурузу.
  2. Заворачиваем початки в бумажные полотенца.
  3. Смачиваем, кладем на тарелку и ставим в микроволновку на 5 минут. Выставляем максимальную мощность.
  4. Вот и все – вареная кукуруза уже на вашем столе.

Приятного аппетита!

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