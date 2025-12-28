Одна ложка на целую кастрюлю – и свекла готова за считанные минуты: какой продукт делает такую магию

Свекла замечательная основа для множества блюд, однако многих может отпугивать время ее приготовления. Но с этим секретом вы справитесь за несколько минут.

Когда электроснабжение из-за обстрелов нестабильное, времени на долгие приготовления практически нет. Как в разы сократить время приготовления свеклы – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.

Как быстро сварить свеклу?

Оказывается, существенно ускорить приготовление свеклы может элементарное растительное масло. Достаточно добавить ложку этого ингредиента в кастрюлю – и время приготовления свеклы уменьшится в несколько раз.

Это работает очень просто: масло образует на поверхности пленку, которая не дает теплой воде выходить. Поэтому надо просто положить свеклу в кипящую воду, добавить масло, накрыть крышкой, уменьшить огонь до среднего – и уже через 8 – 10 минут свекла будет готова.

Как еще быстро приготовить свеклу?

Если есть пакет для запекания – можно приготовить свеклу в микроволновке. Это занимает всего несколько минут, утверждает TikTok tastenotalk.

Как быстро приготовить свеклу: смотрите видео

Кладем свеклу в пакет для запекания, добавляем немного воды, делаем несколько проколов, ставим в микроволновку на максимальную мощность – и через 8 минут свекла готова!

Что вкусного приготовить?