10 сентября, 08:20
Тертая колбаса и копеечные ингредиенты: родные будут просить кормить их только этим блюдом
Основні тези
- Украинские хозяйки умеют создавать вкусные блюда из простых ингредиентов.
- Родные будут довольны оладьями из тертой колбасы и доступных продуктов.
Талант украинских хозяек это когда из элементарных ингредиентов на столе появляется шедевр. Ваши родные будут в восторге от этой вкуснятины!
Такие рецепты – настоящий кулинарный клад, который освободит для вас время и позволит сэкономить немало денег. А родные будут в восторге и будут просить готовить его как можно чаще! 24 Канал советует убедиться в этом с рецептом портала "На пенсии".
Как быстро и вкусно накормить семью?
- Время: 20 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 4 отварные картофелины;
– кусок сливочного масла;
– 1 яйцо;
– 100 – 150 граммов копченой колбасы;
– 2 столовые ложки муки;
– пучок укропа;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель разминаем до состояния пюре, добавляем сливочное масло, яйцо, соль и перец.
- Копченую колбасу натираем на терке и смешиваем с картофельной массой.
- Добавляем измельченный укроп и муку, хорошо все вымешиваем.
- Формируем небольшие котлетки или оладьи.
- Обжариваем на сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.
Чем еще можно порадовать родных?
- Они точно будут рады, если подать им к столу аппетитный крымскотатарский чиберек.
- Сочное мясо в хрустящем тесте никого не оставляет равнодушным.
- А для его приготовления нужно не так много времени и усилий.