Такие рецепты – настоящий кулинарный клад, который освободит для вас время и позволит сэкономить немало денег. А родные будут в восторге и будут просить готовить его как можно чаще! 24 Канал советует убедиться в этом с рецептом портала "На пенсии".

Как быстро и вкусно накормить семью?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 4 отварные картофелины;
– кусок сливочного масла;
– 1 яйцо;
– 100 – 150 граммов копченой колбасы;
– 2 столовые ложки муки;
– пучок укропа;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель разминаем до состояния пюре, добавляем сливочное масло, яйцо, соль и перец.
  2. Копченую колбасу натираем на терке и смешиваем с картофельной массой.
  3. Добавляем измельченный укроп и муку, хорошо все вымешиваем.
  4. Формируем небольшие котлетки или оладьи.
  5. Обжариваем на сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.

