Такие рецепты – настоящий кулинарный клад, который освободит для вас время и позволит сэкономить немало денег. А родные будут в восторге и будут просить готовить его как можно чаще! 24 Канал советует убедиться в этом с рецептом портала "На пенсии".

Как быстро и вкусно накормить семью?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 4 отварные картофелины;

– кусок сливочного масла;

– 1 яйцо;

– 100 – 150 граммов копченой колбасы;

– 2 столовые ложки муки;

– пучок укропа;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель разминаем до состояния пюре, добавляем сливочное масло, яйцо, соль и перец. Копченую колбасу натираем на терке и смешиваем с картофельной массой. Добавляем измельченный укроп и муку, хорошо все вымешиваем. Формируем небольшие котлетки или оладьи. Обжариваем на сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон.

Чем еще можно порадовать родных?