Такі рецепти – справжній кулінарний скарб, який звільнить для вас час та дозволить зекономити чимало грошей. А рідні будуть в захваті та проситимуть готувати її якомога частіше! 24 Канал радить переконатися у цьому з рецептом порталу "На пенсії".
Як швидко та смачно нагодувати сімʼю?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 4 відварені картоплини;
– шматок вершкового масла;
– 1 яйце;
– 100 – 150 грамів копченої ковбаси;
– 2 столові ложки борошна;
– пучок кропу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Картоплю розминаємо до стану пюре, додаємо вершкове масло, яйце, сіль та перець.
- Копчену ковбасу натираємо на тертці й змішуємо з картопляною масою.
- Додаємо подрібнений кріп та борошно, добре все вимішуємо.
- Формуємо невеликі котлетки або оладки.
- Обсмажуємо на сковороді з олією до рум’яної скоринки з обох боків.
Чим ще можна потішити рідних?
- Вони точно будуть раді, якщо подати їм до столу апетитний кримськотатарський чиберек.
- Соковите мʼясо у хрусткому тісті нікого не залишає байдужим.
- А для його приготування потрібно не так багато часу і зусиль.