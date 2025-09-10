Укр Рус
10 вересня, 08:20
Терта ковбаса і копійчані інгредієнти: рідні проситимуть годувати їх тільки цією стравою

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Українські господині вміють створювати смачні страви з простих інгредієнтів.
  • Рідні будуть задоволені оладками з тертої ковбаси та доступних продуктів.

Талант українських господинь – це коли з елементарних інгредієнтів на столі зʼявляється шедевр. Ваші рідні будуть в захваті від цієї смакоти!

Такі рецепти – справжній кулінарний скарб, який звільнить для вас час та дозволить зекономити чимало грошей. А рідні будуть в захваті та проситимуть готувати її якомога частіше! 24 Канал радить переконатися у цьому з рецептом порталу "На пенсії".

Як швидко та смачно нагодувати сімʼю? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти:
– 4 відварені картоплини;
– шматок вершкового масла;
– 1 яйце;
– 100 – 150 грамів копченої ковбаси;
– 2 столові ложки борошна;
– пучок кропу;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Картоплю розминаємо до стану пюре, додаємо вершкове масло, яйце, сіль та перець.
  2. Копчену ковбасу натираємо на тертці й змішуємо з картопляною масою.
  3. Додаємо подрібнений кріп та борошно, добре все вимішуємо.
  4. Формуємо невеликі котлетки або оладки.
  5. Обсмажуємо на сковороді з олією до рум’яної скоринки з обох боків.

