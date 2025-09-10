Талант українських господинь – це коли з елементарних інгредієнтів на столі зʼявляється шедевр. Ваші рідні будуть в захваті від цієї смакоти!

Такі рецепти – справжній кулінарний скарб, який звільнить для вас час та дозволить зекономити чимало грошей. А рідні будуть в захваті та проситимуть готувати її якомога частіше! 24 Канал радить переконатися у цьому з рецептом порталу "На пенсії".

Як швидко та смачно нагодувати сімʼю?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 4 відварені картоплини;

– шматок вершкового масла;

– 1 яйце;

– 100 – 150 грамів копченої ковбаси;

– 2 столові ложки борошна;

– пучок кропу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Картоплю розминаємо до стану пюре, додаємо вершкове масло, яйце, сіль та перець. Копчену ковбасу натираємо на тертці й змішуємо з картопляною масою. Додаємо подрібнений кріп та борошно, добре все вимішуємо. Формуємо невеликі котлетки або оладки. Обсмажуємо на сковороді з олією до рум’яної скоринки з обох боків.

Чим ще можна потішити рідних?