В магазине такого не купишь: готовим итальянское печенье – надо только 2 яблока и яйцо
- Для приготовления итальянского печенья с яблоками нужно 2 яблока, яйцо, сливочное масло, мед, и другие обычные ингредиенты для теста.
- Выбирайте сладкие сорта яблок, такие как Фуджи, Гала или Голден Делишес, для более насыщенного вкуса.
Это печенье станет для вас настоящим осенним подарком. Итальянские хозяйки знают, как создать шедевр практически из ничего!
Итальянская кухня – это гораздо больше вкусностей, чем пицца и паста. Даже домашнее печенье у местных хозяек получается просто непревзойденным. 24 Канал предлагает почувствовать новые оттенки Италии с рецептом портал "Господинька".
Читайте также Ваши дети влюбятся в тыкву: запеканка с творогом и маком, которая вкуснее любого торта
Важно!
Если вы любите сладкое, то и яблоки стоит выбирать соответствующие, например, сорта Фуджи, Гала или Голден Делишес, подсказывает портал "Гелиос".
Как приготовить домашнее печенье с яблоками?
- Время: 1 час
- Порции: 6
Ингредиенты:
начинка:
– 2 яблока;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– корица;
– 1 столовая ложка мягкого сливочного масла;
– 1 столовая ложка меда;
тесто:
– 50 граммов сахара;
– щепотка соли;
– ванилин;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки молока;
– 50 граммов топленого сливочного масла;
– 230 граммов муки;
– 4 грамма разрыхлителя.
Приготовление:
- Яблоки чистим, натираем, добавляем корицу с сахарной пудрой и перемешиваем.
- Добавляем масло, жарим на среднем огне несколько минут, добавляем мед, перемешиваем и оставляем остывать.
- Взбиваем яйцо с молоком, добавляем соль, сахар и ванилин. Затем вливаем растопленное сливочное масло.
- Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Делим его на 2 части.
- Раскатываем тесто, нарезаем треугольниками, выкладываем начинку и скручиваем рогалики.
- Смазываем яйцом и выпекаем 15 – 20 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
Какой десерт стоит попробовать?
Ароматные булочки с корицей – идеальный вариант для осени.
А также насладитесь легкой шарлоткой со сливами – это элегантный десерт без лишних усилий.