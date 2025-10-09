Итальянская кухня – это гораздо больше вкусностей, чем пицца и паста. Даже домашнее печенье у местных хозяек получается просто непревзойденным. 24 Канал предлагает почувствовать новые оттенки Италии с рецептом портал "Господинька".
Читайте также Ваши дети влюбятся в тыкву: запеканка с творогом и маком, которая вкуснее любого торта
Важно!
Если вы любите сладкое, то и яблоки стоит выбирать соответствующие, например, сорта Фуджи, Гала или Голден Делишес, подсказывает портал "Гелиос".
Как приготовить домашнее печенье с яблоками?
- Время: 1 час
- Порции: 6
Ингредиенты:
начинка:
– 2 яблока;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– корица;
– 1 столовая ложка мягкого сливочного масла;
– 1 столовая ложка меда;
тесто:
– 50 граммов сахара;
– щепотка соли;
– ванилин;
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки молока;
– 50 граммов топленого сливочного масла;
– 230 граммов муки;
– 4 грамма разрыхлителя.
Приготовление:
- Яблоки чистим, натираем, добавляем корицу с сахарной пудрой и перемешиваем.
- Добавляем масло, жарим на среднем огне несколько минут, добавляем мед, перемешиваем и оставляем остывать.
- Взбиваем яйцо с молоком, добавляем соль, сахар и ванилин. Затем вливаем растопленное сливочное масло.
- Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Делим его на 2 части.
- Раскатываем тесто, нарезаем треугольниками, выкладываем начинку и скручиваем рогалики.
- Смазываем яйцом и выпекаем 15 – 20 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
Какой десерт стоит попробовать?
Ароматные булочки с корицей – идеальный вариант для осени.
А также насладитесь легкой шарлоткой со сливами – это элегантный десерт без лишних усилий.