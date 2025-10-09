Итальянская кухня – это гораздо больше вкусностей, чем пицца и паста. Даже домашнее печенье у местных хозяек получается просто непревзойденным. 24 Канал предлагает почувствовать новые оттенки Италии с рецептом портал "Господинька".

Если вы любите сладкое, то и яблоки стоит выбирать соответствующие, например, сорта Фуджи, Гала или Голден Делишес, подсказывает портал "Гелиос".

Как приготовить домашнее печенье с яблоками?

Время : 1 час

: 1 час Порции: 6

Ингредиенты:

начинка:

– 2 яблока;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– корица;

– 1 столовая ложка мягкого сливочного масла;

– 1 столовая ложка меда;

тесто:

– 50 граммов сахара;

– щепотка соли;

– ванилин;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки молока;

– 50 граммов топленого сливочного масла;

– 230 граммов муки;

– 4 грамма разрыхлителя.

Приготовление:

Яблоки чистим, натираем, добавляем корицу с сахарной пудрой и перемешиваем. Добавляем масло, жарим на среднем огне несколько минут, добавляем мед, перемешиваем и оставляем остывать. Взбиваем яйцо с молоком, добавляем соль, сахар и ванилин. Затем вливаем растопленное сливочное масло. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Делим его на 2 части. Раскатываем тесто, нарезаем треугольниками, выкладываем начинку и скручиваем рогалики. Смазываем яйцом и выпекаем 15 – 20 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

