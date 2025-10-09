Італійська кухня – це значно більше смаколиків, аніж піца та паста. Навіть домашнє печиво у місцевих господинь виходить просто неперевершеним. 24 Канал пропонує відчути нові відтінки Італії з рецептом портал "Господинька".
Важливо!
Якщо ви любите солодке, то й яблука варто вибирати відповідні, наприклад, сорти Фуджі, Гала або Голден Делішес, підказує портал "Геліос".
Як приготувати домашнє печиво з яблуками?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
начинка:
– 2 яблука;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– кориця;
– 1 столова ложка мʼякого вершкового масла;
– 1 столова ложка меду;
тісто:
– 50 грамів цукру;
– дрібка солі;
– ванілін;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки молока;
– 50 грамів топленого вершкового масла;
– 230 грамів борошна;
– 4 грами розпушувача.
Приготування:
- Яблука чистимо, натираємо, додаємо корицю з цукровою пудрою та перемішуємо.
- Додаємо масло, смажимо на середньому вогні кілька хвилин, додаємо мед, перемішуємо і залишаємо вистигати.
- Збиваємо яйце з молоком, додаємо сіль, цукор і ванілін. Потім вливаємо розтоплене вершкове масло.
- Додаємо просіяне борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. Ділимо його на 2 частини.
- Розкачуємо тісто, нарізаємо трикутниками, викладаємо начинку та скручуємо рогалики.
- Змащуємо яйцем та випікаємо 15 – 20 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
Який десерт варто спробувати?
Ароматні булочки з корицею – ідеальний варіант для осені.
А також насолодіться легкою шарлоткою зі сливами – це елегантний десерт без зайвих зусиль.