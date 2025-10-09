Італійська кухня – це значно більше смаколиків, аніж піца та паста. Навіть домашнє печиво у місцевих господинь виходить просто неперевершеним. 24 Канал пропонує відчути нові відтінки Італії з рецептом портал "Господинька".

Важливо!

Якщо ви любите солодке, то й яблука варто вибирати відповідні, наприклад, сорти Фуджі, Гала або Голден Делішес, підказує портал "Геліос".

Як приготувати домашнє печиво з яблуками?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
начинка:
– 2 яблука;
– 2 столові ложки цукрової пудри;
– кориця;
– 1 столова ложка мʼякого вершкового масла;
– 1 столова ложка меду;
тісто:
– 50 грамів цукру;
– дрібка солі;
– ванілін;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки молока;
– 50 грамів топленого вершкового масла;
– 230 грамів борошна;
– 4 грами розпушувача.

Приготування:

  1. Яблука чистимо, натираємо, додаємо корицю з цукровою пудрою та перемішуємо.
  2. Додаємо масло, смажимо на середньому вогні кілька хвилин, додаємо мед, перемішуємо і залишаємо вистигати.
  3. Збиваємо яйце з молоком, додаємо сіль, цукор і ванілін. Потім вливаємо розтоплене вершкове масло.
  4. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. Ділимо його на 2 частини.
  5. Розкачуємо тісто, нарізаємо трикутниками, викладаємо начинку та скручуємо рогалики.
  6. Змащуємо яйцем та випікаємо 15 – 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Який десерт варто спробувати?