Це печиво стане для вас справжнім осіннім подарунком. Італійські господині знають, як створити шедевр практично з нічого!

Італійська кухня – це значно більше смаколиків, аніж піца та паста. Навіть домашнє печиво у місцевих господинь виходить просто неперевершеним. 24 Канал пропонує відчути нові відтінки Італії з рецептом портал "Господинька".

Якщо ви любите солодке, то й яблука варто вибирати відповідні, наприклад, сорти Фуджі, Гала або Голден Делішес, підказує портал "Геліос".

Як приготувати домашнє печиво з яблуками?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

начинка:

– 2 яблука;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– кориця;

– 1 столова ложка мʼякого вершкового масла;

– 1 столова ложка меду;

тісто:

– 50 грамів цукру;

– дрібка солі;

– ванілін;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки молока;

– 50 грамів топленого вершкового масла;

– 230 грамів борошна;

– 4 грами розпушувача.

Приготування:

Яблука чистимо, натираємо, додаємо корицю з цукровою пудрою та перемішуємо. Додаємо масло, смажимо на середньому вогні кілька хвилин, додаємо мед, перемішуємо і залишаємо вистигати. Збиваємо яйце з молоком, додаємо сіль, цукор і ванілін. Потім вливаємо розтоплене вершкове масло. Додаємо просіяне борошно з розпушувачем і замішуємо тісто. Ділимо його на 2 частини. Розкачуємо тісто, нарізаємо трикутниками, викладаємо начинку та скручуємо рогалики. Змащуємо яйцем та випікаємо 15 – 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

