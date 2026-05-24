24 мая, 21:45
Обновлено - 06:06, 25 мая

Легендарный десерт "Лолита" из 2 ингредиентов: это будет ваш любимый рецепт на лето

Лилия Имбировская-Сиваковская

Настоящее кулинарное мастерство - это умение создать шедевр без лишних усилий. Десерт "Лолита" точно входит в перечень вкусностей, которыми стоит похвастаться.

Только два ингредиента и несколько минут – вот и все, что нужно для создания нежного десерта. Выглядит как выдумка, но как только попробуете – сразу будете безумствовать от восторга, рассказывает портал "Господинька".

Как сделать десерт "Лолита"?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 85 граммов желе;
– 200 миллилитров горячей воды;
– 200 граммов творога 200 граммов творога.

Легко и празднично / Фото "Господинька"

Приготовление:

  1. Тщательно растворяем желе с любимым вкусом в горячей воде.
  2. Затем добавляем в массу творог и хорошо перебиваем погружным блендером.
  3. Разливаем массу по красивым креманкам и ставим в холодильник до застывания.
  4. Можно украсить цветами или другими добавками – все зависит от фантазии.

