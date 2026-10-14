Торт "Секунда" на сгущенном молоке: нежный домашний десерт к чаю за считаные минуты

Торт "Секунда" оправдывает свое название не только скоростью приготовления, но и простым набором ингредиентов. В основе вкуса – сгущенное молоко, которое любят все.

Торт "Секунда" действительно готовится быстро: основу для коржей здесь готовят из сгущенного молока, яиц, масла и какао. В этом рецепте сгущенное молоко придает тесту плотность и мягкость одновременно, поэтому коржи получаются нежными и хорошо сочетаются с кремом, рассказывает "Господинька". Как приготовить торт "Секунда" Время : 40 минут + пропитка

: 40 минут + пропитка Порций: 8 Ингредиенты:

тесто:

– 380 граммов сгущенного молока;

– 3 яйца;

– 60 граммов сливочного масла;

– 150 граммов муки;

– 2 столовые ложки какао;

– 8 граммов разрыхлителя;

крем:

– 300 миллилитров холодных сливок;

– 100 граммов сахара;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 200 граммов сметаны. Приготовление: Смешайте сгущенное молоко, яйца и растопленное сливочное масло до однородной консистенции. Добавьте просеянную муку, какао и разрыхлитель и замесите тесто без комочков. Перелейте массу в форму, выстеленную пергаментом, и выпекайте при 180 градусах примерно 25 минут. Остывший корж разрежьте пополам, а каждую часть еще раз – горизонтально. Должно получиться 4 бисквита. Подровняйте края коржей, а обрезки измельчите в крошку для украшения. Взбейте холодные сливки с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Добавьте сметану и еще раз взбейте, чтобы крем стал однородным и воздушным. Обильно смажьте все коржи кремом, покройте им верх и бока торта. Посыпьте торт крошкой из обрезков и, по желанию, украсьте растопленным шоколадом. Поставьте десерт в холодильник как минимум на 2 часа, чтобы он хорошо пропитался.