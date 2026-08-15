Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Ідеальний рецепт для вихідних, щоб не стояти за плитою: неймовірний заливний пиріг з тунцем
15 августа, 18:35
2

Идеальный рецепт на выходные, чтобы не стоять у плиты: потрясающий заливной пирог с тунцом

Лилия Имбировская-Сиваковская

Нежный, сочный заливной пирог на кефире – идеальный вариант для быстрого и сытного ужина. Близкие будут в восторге и обязательно попросят добавки!

Тесто замешивается за считанные минуты без лишних хлопот, а сочетание консервированного тунца, яиц и свежего зеленого лука делает блюдо ароматным и невероятно вкусным как в горячем, так и в холодном виде. Идеальный вариант, когда хочется отдохнуть, а не стоять у плиты!

Как приготовить заливной пирог с тунцом?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 150 граммов муки;
– 3 яйца;
– 350 миллилитров кефира;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 4 вареных яйца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 банка консервированного тунца.

Приготовление:

  1. В глубокой миске взбейте яйца до легкой пены, влейте кефир, всыпьте разрыхлитель и постепенно добавьте муку.
  2. Тщательно перемешайте тесто венчиком, чтобы не было комочков – оно должно напоминать не слишком густую сметану.
  3. Для начинки нарежьте вареные яйца кубиками, мелко порежьте пучок зеленого лука и смешайте все с консервированным тунцом, разминая его вилкой до равномерного распределения.
  4. Форму для выпечки застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Вылейте половину жидкого теста на дно.
  5. Ровным слоем выложите рыбную начинку и аккуратно залейте ее второй частью теста, разравнивая поверхность лопаткой.
  6. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45 минут до появления красивой румяной корочки.
  7. Дайте готовой выпечке немного постоять в форме, после чего нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.

Связанные темы:

Вкусные и простые рецепты