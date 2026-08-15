Идеальный рецепт на выходные, чтобы не стоять у плиты: потрясающий заливной пирог с тунцом

Нежный, сочный заливной пирог на кефире – идеальный вариант для быстрого и сытного ужина. Близкие будут в восторге и обязательно попросят добавки!

Тесто замешивается за считанные минуты без лишних хлопот, а сочетание консервированного тунца, яиц и свежего зеленого лука делает блюдо ароматным и невероятно вкусным как в горячем, так и в холодном виде. Идеальный вариант, когда хочется отдохнуть, а не стоять у плиты!

Как приготовить заливной пирог с тунцом?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 150 граммов муки;

– 3 яйца;

– 350 миллилитров кефира;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 4 вареных яйца;

– 1 пучок зеленого лука;

– 1 банка консервированного тунца.

Приготовление: