Идеальный завтрак на выходные за 10 минут: рецепт для тех, кто ценит время
29 мая, 22:30
Идеальный завтрак на выходные за 10 минут: рецепт для тех, кто ценит время

Лилия Имбировская-Сиваковская

На выходных не очень хочется стоять у плиты. Но это вовсе не означает, что придется отказываться от вкусненького!

Вкусный и яркий завтрак станет идеальным стартом вашего выходного дня. Сохраняйте простой рецепт от tastenotalk
и наслаждайтесь свободным временем.

Как быстро приготовить вкусный завтрак?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 3 вареных яйца;
– 2 соленых огурца;
– укроп и зеленый лук;
– 50 граммов феты или брынзы;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 столовая ложка американской горчицы;
– соль и перец.

Приготовление:

  1. Тщательно перемешайте все компоненты.
  2. Обжарьте ломтики хлеба на сливочном масле, пока они не покроются золотистой корочкой, после чего выложите сверху приготовленную массу и притрусите пармезаном.
  3. Подавайте готовое блюдо вместе с хрустящими свежими огурцами.

