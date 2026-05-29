Идеальный завтрак на выходные за 10 минут: рецепт для тех, кто ценит время

На выходных не очень хочется стоять у плиты. Но это вовсе не означает, что придется отказываться от вкусненького!

Вкусный и яркий завтрак станет идеальным стартом вашего выходного дня. Сохраняйте простой рецепт от tastenotalk

и наслаждайтесь свободным временем. Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 3 вареных яйца;

– 2 соленых огурца;

– укроп и зеленый лук;

– 50 граммов феты или брынзы;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 1 столовая ложка американской горчицы;

– соль и перец. Этот завтрак прекрасно подойдет для выходного: смотрите видео Приготовление: Тщательно перемешайте все компоненты. Обжарьте ломтики хлеба на сливочном масле, пока они не покроются золотистой корочкой, после чего выложите сверху приготовленную массу и притрусите пармезаном. Подавайте готовое блюдо вместе с хрустящими свежими огурцами.