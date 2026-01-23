Целый противень пиццабонов без усилий: "отрываемся" на выходных
- Синабоны со вкусом пиццы можно приготовить, используя готовое слоеное тесто, кетчуп, колбасу, оливки, тертый сыр и яйцо для смазывания.
- При выборе слоеного теста следует ориентироваться на состав жира и выбирать продукт с основой из сливочного масла.
Синабоны – любимые булочки, но они могут быть не только сладкими. Немножко фантазии и вы окажетесь на пороге нового кулинарного открытия.
Синабоны со вкусом пиццы – попробовать эту находку должен каждый. Покупаем готовое тесто, добавляем несколько простых ингредиентов – и наслаждаемся любимой пиццей в новой форме, рассказывает TikTok gotuyemo_vdoma.
Как приготовить пиццабоны?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 упаковка слоеного теста (бездрожжевого);
– 3 – 4 столовые ложки кетчупа;
– 150 граммов колбасы;
– банка оливок;
– банка оливок;
– 100 граммов тертого твердого сыра;
– ветчина;
– яйцо для смазывания;
– кунжут по желанию.
Приготовление:
- Раскатайте слоеное тесто в тонкий пласт и равномерно смажьте его кетчупом.
- Выложите нарезанную колбасу и оливки, сверху щедро посыпьте натертым сыром.
- Сверните тесто плотным рулетом и нарежьте его кусочками толщиной примерно 2 – 3 сантиметра.
- Выложите заготовки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом или семенами льна.
- Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 – 20 минут при 180 – 190 градусах.
На что обращать внимание при выборе теста?
Главный параметр – состав жира. Именно на него стоит ориентироваться при выборе слоеного теста, советует WP kuchnia.
Выбирайте продукт, где в основе сливочное масло. Это не только безопасно для здоровья, но и значительно вкуснее аналогов.
