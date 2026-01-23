Целый противень пиццабонов без усилий: "отрываемся" на выходных

Синабоны – любимые булочки, но они могут быть не только сладкими. Немножко фантазии и вы окажетесь на пороге нового кулинарного открытия.

Синабоны со вкусом пиццы – попробовать эту находку должен каждый. Покупаем готовое тесто, добавляем несколько простых ингредиентов – и наслаждаемся любимой пиццей в новой форме, рассказывает TikTok gotuyemo_vdoma. Как приготовить пиццабоны? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 упаковка слоеного теста (бездрожжевого);

– 3 – 4 столовые ложки кетчупа;

– 150 граммов колбасы;

– ветчина;

– банка оливок;

– 100 граммов тертого твердого сыра;

– яйцо для смазывания;

– кунжут по желанию. Любимая пицца на новый лад: видео Приготовление: Раскатайте слоеное тесто в тонкий пласт и равномерно смажьте его кетчупом. Выложите нарезанную колбасу и оливки, сверху щедро посыпьте натертым сыром. Сверните тесто плотным рулетом и нарежьте его кусочками толщиной примерно 2 – 3 сантиметра. Выложите заготовки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом или семенами льна. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 – 20 минут при 180 – 190 градусах. На что обращать внимание при выборе теста? Главный параметр – состав жира. Именно на него стоит ориентироваться при выборе слоеного теста, советует WP kuchnia. Выбирайте продукт, где в основе сливочное масло. Это не только безопасно для здоровья, но и значительно вкуснее аналогов. Что еще вкусного приготовить? Попробуйте ленивый рулет – и в дальнейшем вы будете обходить кондитерскую стороной.

А еще вам точно пригодится рецепт ленивой лазаньи.