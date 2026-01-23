Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Ціле деко піцабонів без зусиль: "відриваємося" на вихідних
23 січня, 23:45
2

Ціле деко піцабонів без зусиль: "відриваємося" на вихідних

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Сінабони зі смаком піци можна приготувати, використовуючи готове листкове тісто, кетчуп, ковбасу, оливки, тертий сир та яйце для змащування.
  • При виборі листкового тіста слід орієнтуватися на склад жиру та обирати продукт з основою з вершкового масла.

Сінабони – улюблені булочки, але вони можуть бути не лише солодкими. Трішки фантазії – і ви опинитеся на порозі нового кулінарного відкриття.

Сінабони зі смаком піци – спробувати цю знахідку мусить кожен. Купуємо готове тісто, додаємо кілька простих інгредієнтів – і насолоджуємося улюбленою піцою у новій формі, розповідає TikTok gotuyemo_vdoma.

Цікаво Ліниві вареники з сиром за хвилини: сніданок, який ви оціните

Як приготувати піцабони? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 упаковка листкового тіста (бездріжджового);
– 3 – 4 столові ложки кетчупу;
– 150 грамів ковбаси;
– шинка;
– банка оливок;
– 100 грамів тертого твердого сиру;
– шинка;
– яйце для змащування;
– кунжут за бажанням.

Улюблена піца на новий лад: відео 

Приготування

  1. Розкачайте листкове тісто в тонкий пласт і рівномірно змастіть його кетчупом.
  2. Викладіть нарізану ковбасу та оливки, зверху щедро посипте натертим сиром.
  3. Скрутіть тісто щільним рулетом і наріжте його шматочками товщиною приблизно 2 – 3 сантиметри.
  4. Викладіть заготовки на деко з пергаментом, змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом або насінням льону.
  5. Поставте в розігріту духовку та випікайте 15 – 20 хвилин при 180 – 190 градусах. 

На що звертати увагу при виборі тіста? 

Головний параметр – склад жиру. Саме на нього варто орієнтуватися при виборі листкового тіста, радить WP kuchnia.

Обирайте продукт, де в основі вершкове масло. Це не тільки безпечно для здоровʼя, а й значно смачніше за аналоги. 

Що ще смачного приготувати? 