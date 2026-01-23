Сінабони зі смаком піци – спробувати цю знахідку мусить кожен. Купуємо готове тісто, додаємо кілька простих інгредієнтів – і насолоджуємося улюбленою піцою у новій формі, розповідає TikTok gotuyemo_vdoma.
Як приготувати піцабони?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 упаковка листкового тіста (бездріжджового);
– 3 – 4 столові ложки кетчупу;
– 150 грамів ковбаси;
– шинка;
– банка оливок;
– 100 грамів тертого твердого сиру;
– шинка;
– яйце для змащування;
– кунжут за бажанням.
Приготування:
- Розкачайте листкове тісто в тонкий пласт і рівномірно змастіть його кетчупом.
- Викладіть нарізану ковбасу та оливки, зверху щедро посипте натертим сиром.
- Скрутіть тісто щільним рулетом і наріжте його шматочками товщиною приблизно 2 – 3 сантиметри.
- Викладіть заготовки на деко з пергаментом, змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом або насінням льону.
- Поставте в розігріту духовку та випікайте 15 – 20 хвилин при 180 – 190 градусах.
На що звертати увагу при виборі тіста?
Головний параметр – склад жиру. Саме на нього варто орієнтуватися при виборі листкового тіста, радить WP kuchnia.
Обирайте продукт, де в основі вершкове масло. Це не тільки безпечно для здоровʼя, а й значно смачніше за аналоги.
