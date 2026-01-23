Сінабони зі смаком піци – спробувати цю знахідку мусить кожен. Купуємо готове тісто, додаємо кілька простих інгредієнтів – і насолоджуємося улюбленою піцою у новій формі, розповідає TikTok gotuyemo_vdoma.

Цікаво Ліниві вареники з сиром за хвилини: сніданок, який ви оціните

Як приготувати піцабони?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 упаковка листкового тіста (бездріжджового);

– 3 – 4 столові ложки кетчупу;

– 150 грамів ковбаси;

– шинка;

– банка оливок;

– 100 грамів тертого твердого сиру;

– шинка;

– яйце для змащування;

– кунжут за бажанням.

Улюблена піца на новий лад: відео

Приготування:

Розкачайте листкове тісто в тонкий пласт і рівномірно змастіть його кетчупом. Викладіть нарізану ковбасу та оливки, зверху щедро посипте натертим сиром. Скрутіть тісто щільним рулетом і наріжте його шматочками товщиною приблизно 2 – 3 сантиметри. Викладіть заготовки на деко з пергаментом, змастіть збитим яйцем і посипте кунжутом або насінням льону. Поставте в розігріту духовку та випікайте 15 – 20 хвилин при 180 – 190 градусах.

На що звертати увагу при виборі тіста?

Головний параметр – склад жиру. Саме на нього варто орієнтуватися при виборі листкового тіста, радить WP kuchnia.

Обирайте продукт, де в основі вершкове масло. Це не тільки безпечно для здоровʼя, а й значно смачніше за аналоги.

Що ще смачного приготувати?