Синабоны со вкусом пиццы – попробовать эту находку должен каждый. Покупаем готовое тесто, добавляем несколько простых ингредиентов – и наслаждаемся любимой пиццей в новой форме, рассказывает TikTok gotuyemo_vdoma.

Как приготовить пиццабоны?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 упаковка слоеного теста (бездрожжевого);

– 3 – 4 столовые ложки кетчупа;

– 150 граммов колбасы;

– ветчина;

– банка оливок;

– 100 граммов тертого твердого сыра;

– яйцо для смазывания;

– кунжут по желанию.

Любимая пицца на новый лад: видео

Приготовление:

Раскатайте слоеное тесто в тонкий пласт и равномерно смажьте его кетчупом. Выложите нарезанную колбасу и оливки, сверху щедро посыпьте натертым сыром. Сверните тесто плотным рулетом и нарежьте его кусочками толщиной примерно 2 – 3 сантиметра. Выложите заготовки на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом или семенами льна. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 – 20 минут при 180 – 190 градусах.

На что обращать внимание при выборе теста?

Главный параметр – состав жира. Именно на него стоит ориентироваться при выборе слоеного теста, советует WP kuchnia.

Выбирайте продукт, где в основе сливочное масло. Это не только безопасно для здоровья, но и значительно вкуснее аналогов.

