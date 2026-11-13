Не портите продукты, как все: правильный способ заварить чай из шиповника, имбиря и меда

Домашний чай из сушеного шиповника, свежего корня имбиря и натурального меда – настоящая классика прохладного сезона, которая покоряет насыщенным рубиновым оттенком, приятной фруктовой кислинкой и деликатной пряной остротой.

Однако чтобы раскрыть весь вкусовой потенциал плотных плодов, недостаточно просто бросить горсть ягод в чашку и залить кипятком. Главная ошибка при приготовлении такого напитка – использование слишком горячей воды и слишком короткое время заваривания.

Кожица сушеного шиповника очень плотная, поэтому ей требуется длительный и стабильный температурный режим около 80 – 85 градусов, который лучше всего обеспечивает обычный термос. А мед в готовый напиток добавляют исключительно перед подачей в теплый стакан, чтобы сохранить его естественный цветочный букет и нежную консистенцию.

Как заварить чай из шиповника?

Время : 10 минут + заваривание

: 10 минут + заваривание Порций: 1

Ингредиенты:

– 60 граммов сушеного целого шиповника;

– 1 литр чистой питьевой воды;

пряные и сладкие нотки:

– 25 граммов свежего корня имбиря;

– 2 столовые ложки натурального цветочного или липового меда;

– 2 тонких кружочка свежего лимона по желанию.

Приготовление: