20 июля, 20:10
Не сохраняйте этот рецепт, если не хотите готовить его каждый день: ленивые кабачковые чебуреки
Чебуреки с кабачками – это главная находка сезона. После этого трудно заставить себя приготовить что-то другое!
Сезон кабачков открывает перед нами просто невероятное количество интересных рецептов. Оригинальные овощные чебуреки станут настоящим подарком лета, который захочется готовить каждый день, рассказывает аккаунт в инстаграме _recipes_ira.
Как приготовить кабачковые чебуреки?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– кабачки или цуккини;
– фарш (лучше куриный);
– соль и перец по вкусу;
– мука;
– 3 яйца;
– 2 зубчика чеснока;
– масло для жарки.
Аппетитные кабачковые чебуреки: смотрите видео
Приготовление:
- Нарежьте кабачки продольными ломтиками – толщину регулируйте по своему вкусу.
- Чтобы полоски стали гибкими и податливыми, посыпьте их солью и оставьте на четверть часа: когда овощи отдадут лишний сок, их можно будет легко скручивать.
- Тем временем приготовьте мясную начинку. Для самого простого варианта фарш достаточно смешать с яйцом и солью, но для более яркого вкуса сюда стоит добавить мелко нарезанную свежую зелень и лук.
- Когда все готово, выложите порцию мясной начинки на кабачковую ленту и сверните ее аккуратным рулетом.
- Перед обжариванием каждый рулетик поочередно обваляйте в муке, а затем обильно обмакните в пышную яичную смесь, взбитую с пикантным чесноком.
- Обжаривайте заготовки на хорошо разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до появления аппетитной корочки.