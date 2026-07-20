Не сохраняйте этот рецепт, если не хотите готовить его каждый день: ленивые кабачковые чебуреки

Чебуреки с кабачками – это главная находка сезона. После этого трудно заставить себя приготовить что-то другое!

Сезон кабачков открывает перед нами просто невероятное количество интересных рецептов. Оригинальные овощные чебуреки станут настоящим подарком лета, который захочется готовить каждый день, рассказывает аккаунт в инстаграме _recipes_ira.

Как приготовить кабачковые чебуреки?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– кабачки или цуккини;

– фарш (лучше куриный);

– соль и перец по вкусу;

– мука;

– 3 яйца;

– 2 зубчика чеснока;

– масло для жарки.

Аппетитные кабачковые чебуреки: смотрите видео

Приготовление: