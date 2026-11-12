Забудьте о раскатывании теста и масле: "ленивые" чебуреки с грибами и беконом за 30 минут

Для тех, кто обожает вкус сочных чебуреков, но не хочет тратить время на замешивание теста или жарку блюд в большом количестве кипящего масла, существует оригинальная альтернатива.

Вместо мучной оболочки здесь используется тонко раскатанный слой нежного куриного фарша, который надежно удерживает богатую и ароматно-сочную начинку. Внутрь заворачивают обжаренные до золотистого цвета шампиньоны, подрумяненный копченый бекон и натертый твердый сыр, скрепленные ложкой сметаны, рассказывает Shuba. Во время запекания в духовке сыр расплавляется и аппетитно тянется, мясная основа пропитывается соками, а сформировать аккуратные полукруглые или прямоугольные кармашки можно за 1 минуту с помощью обычного листа пергамента. Как приготовить чебуреки без теста? Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты:

мясная оболочка:

– 500 граммов куриного фарша;

– 1 чайная ложка сладкой молотой паприки;

– 1 щепотка каменной соли;

– 1 щепотка черного молотого перца;

грибная начинка с беконом и сыром:

– 200 граммов свежих шампиньонов;

– 120 граммов копченого бекона;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 столовые ложки сметаны 15% жирности. Приготовление: Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками, выложите на сухую разогретую сковороду и готовьте на среднем огне примерно 4 – 5 минут до полного испарения выделившегося сока. Бекон нарежьте тонкими полосками, добавьте к грибам и обжаривайте вместе еще 3 – 4 минуты до легкого подрумянивания кусочков бекона. Снимите сковороду с огня, пересыпьте содержимое в миску, добавьте твердый сыр, натертый на средней терке, 2 столовые ложки сметаны, черный перец по вкусу и перемешайте сочную начинку, дав ей остыть в течение 10 минут. Куриный фарш приправьте солью, паприкой и черным перцем, тщательно вымесите руками до заметной вязкости и разделите на 4 равные части. Включите духовку, чтобы она прогрелась до 180 градусов, подготовьте 4 листа пергаментной бумаги, на каждый выложите по 1 части фарша и влажными руками разровняйте его в прямоугольный пласт толщиной 5 – 7 миллиметров. В центр каждого мясного пласта выложите по 1/4 части сырно-грибной начинки, приподнимите край пергамента и с его помощью плотно заверните фарш, формируя закрытый конверт и заклеивая мокрыми пальцами все швы, чтобы сок не вытекал наружу. Переложите мясные заготовки швом вниз на застеленный пергаментом противень и выпекайте при 180 градусах в течение 30 – 35 минут до полной готовности и появления золотистой корочки. Оставьте блюдо на 5 минут для стабилизации формы и подавайте горячим.