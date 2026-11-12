Без розкачування тіста та без олії: ледачі чебуреки з печерицями та беконом за 30 хвилин

Як приготувати чебуреки без тіста та олії / Shuba

Для тих, хто обожнює смак соковитих чебуреків, але не хоче витрачати час на замішування тіста чи смажити страви у великій кількості киплячої олії, існує оригінальна альтернатива.

Замість борошняної оболонки тут використовується тонко розкачаний шар ніжного курячого фаршу, який надійно утримує багату та ароматно-соковиту начинку. Всередину загортають обсмажені до золотавості печериці, підрум'янений копчений бекон і натертий твердий сир, скріплені ложкою сметани, розповідає Shuba. Adv Під час запікання в духовці сир розплавляється та апетитно тягнеться, м'ясна основа просочується соками, а сформувати акуратні напівкруглі або прямокутні кишеньки можна за 1 хвилину за допомогою звичайного аркуша пергаменту. Як приготувати чебуреки без тіста? Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

м'ясна оболонка:

– 500 грамів курячого фаршу;

– 1 чайна ложка солодкої меленої паприки;

– 1 дрібка кам'яної солі;

– 1 дрібка чорного меленого перцю;

грибна начинка з беконом і сиром:

– 200 грамів свіжих печериць;

– 120 грамів копченого бекону;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки сметани 15% жирності. Реклама Приготування: Печериці наріжте невеликими кубиками, викладіть на суху розігріту сковороду та готуйте на середньому вогні приблизно 4 – 5 хвилин до повного випаровування виділеного соку. Бекон наріжте тонкими смужками, перекладіть до грибів і обсмажуйте разом ще 3 – 4 хвилини до легкого підрум'янення м'ясних шматочків. Зніміть пательню з вогню, пересипте вміст у миску, додайте натертий на середній тертці твердий сир, 2 столові ложки сметани, чорний перець за смаком і перемішайте соковиту начинку, давши їй охолонути протягом 10 хвилин. Курячий фарш приправте сіллю, паприкою та чорним перцем, ретельно вимісіть руками до помітної в'язкості та розділіть на 4 рівні частини. Увімкніть духовку прогріватися до 180 градусів, підготуйте 4 аркуші пергаментного паперу, на кожен викладіть по 1 частині фаршу та вологими руками розрівняйте його в прямокутний пласт завтовшки 5 – 7 міліметрів. У центр кожного м'ясного пласта викладіть по 1/4 частини сирно-грибної начинки, підніміть край пергаменту та з його допомогою щільно загорніть фарш, формуючи закритий конверт і заліплюючи мокрими пальцями всі шви, щоб сік не витікав назовні. Перекладіть м'ясні заготовки швом донизу на застелене пергаментом деко та випікайте при 180 градусах протягом 30 – 35 хвилин до повної готовності та золотавої скоринки. Залиште страву на 5 хвилин для стабілізації форми та подавайте гарячою.

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