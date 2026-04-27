Что поставят на стол для Чарльза III у Трампа: повар раскрыл неожиданные детали рациона короля

Президент США Дональд Трамп готовит государственный ужин по случаю визита короля Чарльза III и королевы Камиллы в Белый дом. Торжественный прием запланирован на 28 апреля и приурочен к 250-летию независимости США.

Уже сейчас внимание приковано не только к политической части события, но и к меню, пишет Fox News. Известно, что вкусы британского монарха достаточно сдержанные и без лишней гастрономической сложности.

Что будет на приеме короля?

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, который ранее работал с Елизаветой II и принцессой Дианой, объяснил, что для Чарльза III важнейшими остаются качество продуктов и сезонность.

Все для короля / Фото Shutterstock

По его словам, король охотно выбирает сыр, мед, овощи на гриле, ризотто и баранину. Особое внимание он уделяет фермерским продуктам и предпочитает простые блюда, в которых хорошо чувствуется натуральный вкус ингредиентов. Как отмечают британские обозреватели, отдельное место в пищевых предпочтениях короля занимает зеленый горошек, особенно если его подают свежим и с мятой.

В то же время королева Камилла давно известна любовью к шоколаду, поэтому десертная часть ужина также вызывает отдельный интерес. Именно из-за таких нюансов меню официальных приемов обычно согласовывают заранее, чтобы избежать каких-либо несоответствий.

Есть и перечень продуктов, которых на подобных государственных ужинах не подают принципиально. В него входит чеснок – его избегают из-за правил этикета во время длительного общения. Не включают также моллюски и отдельные морепродукты из-за риска нежелательных реакций во время зарубежных поездок.

Кроме того, Чарльз III не употребляет фуа-гра, а слишком острые соусы или тяжелые блюда также не входят в рекомендованное меню. Для американской стороны такой ужин – это не только дипломатический жест, но и возможность показать собственную кулинарную традицию. В подобных случаях акцент делают именно на локальных продуктах США, фермерском мясе, сезонных овощах и классических американских десертах.

Окончательный вариант меню, как ожидается, утвердят незадолго до события после выбора из нескольких подготовленных вариантов.

Как вкусно приготовить горошек, чтобы подошло даже для короля?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов зеленого горошка;

– 100 граммов репчатого лука;

– 60 граммов свежего шпината;

– 15 миллилитров растительного масла;

– 50 граммов сливочного масла;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– вода или бульон по вкусу;

– тимьян по вкусу.

Королевская подача: смотрите видео

Приготовление:

Для приготовления лучше выбирать мелкий и максимально молодой зеленый горошек. Если он замороженный, перед началом его обязательно нужно полностью разморозить. В сотейнике разогрейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте на среднем огне, периодически помешивая, пока он не начнет слегка золотиться. После этого всыпьте зеленый горошек и влейте воду или бульон так, чтобы жидкость лишь покрывала его поверхность. Добавьте соль и по желанию немного тимьяна или других пряных трав. Варите на слабом огне примерно 5 – 7 минут, пока горошек не станет очень мягким. Затем добавьте листья шпината, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Дайте массе немного остыть, после чего тщательно перебейте блендером до максимально нежной, однородной структуры. Для еще более шелковистой консистенции полученную массу протрите через сито. Если пюре получается слишком густым, можно добавить еще немного бульона или воды. Готовую массу снова прогрейте на слабом огне, постоянно помешивая лопаткой, добавьте сливочное масло, соль и черный молотый перец по вкусу. Готовое пюре можно хранить в холодильнике несколько дней.

