Что такое пляцок и чем он отличается от торта: как никогда не ошибаться за праздничным столом
3 мая, 16:36
Что такое пляцок и чем он отличается от торта: как никогда не ошибаться за праздничным столом

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Пляцок – это галицкий термин для выпечки, которая является многослойной, с кремами и начинкой, и часто нарезается квадратами или прямоугольниками.
  • Торт отличается тем, что обычно круглый и с декором. Также пляцок – это часть семейных традиций и культурного наследия.

Слово "пляцок" часто сбивает с толку тех, кто не вырос с этими десертами на свадьбах, крестинах или других праздниках. Для кого-то это просто торт, нарезанный квадратами – но все немножко сложнее.

Путаница возникает еще и потому, что пляцок действительно может быть очень разным, отмечает ютуб-канал "Отчаянные". Один готовится почти как простой корж к чаю. Для другого выпекают несколько коржей, готовят различные кремы с орехами, вишнями или маком.

В чем ключевая разница между пляцком и тортом?

Слово "пляцок" имеет галицкое происхождение и используется не везде одинаково. В разных регионах можно услышать другие объяснения. В общем под "пляцком" понимают выпечку из теста, которая может иметь несколько слоев, крем, начинку. Во многих источниках его описывают как нечто подобное торта, но немного другое в исполнении.

Вот так выглядит настоящий пляцок / Скрин из видео Леси Кравецкой

В традиционных рецептах, которые передавались в семьях, пляцки часто были сложными – многослойными, с различными кремами, вареньем, орехами, цукатами. В то же время существуют и базовые варианты, где процесс максимально упрощен – достаточно смешать ингредиенты, взбить массу и выпечь корж. Именно поэтому сложность зависит не от названия, а от конкретного рецепта.

Пляцок может быть как очень простым, так и технически сложным десертом. Интересно, что восприятие этого слова также различается. Для кого-то это любая домашняя выпечка, для других – что-то плоское или нарезанное порционно. Но самое точное объяснение сводится к региональной особенности. "Пляцок" – это прежде всего галицкий термин, тогда как "торт" является общеупотребительным словом.

Как отличить пляцок от торта?

Если говорить проще, разница заметна даже в форме и подаче. Торт обычно круглый, с четко сформированным декором сверху – крем, глазурь, тематическое оформление. В нем часто используют современные ингредиенты и техники.

Классический торт / Фото unsplash

Пляцок, наоборот, пекут в прямоугольных формах, а затем нарезают квадратами или прямоугольниками. Внешний вид более сдержанный – крошка, шоколадная поливка, орехи или начинка, которая повторяется и сверху. Отдельное значение имеет и состав.

Для пляцков характерны привычные ингредиенты – мука, яйца, варенье, орехи, кремы без сложных сочетаний. Это выпечка, которая формируется на основе домашних рецептов и не привязана к трендам.

Пляцки - очень популярная традиционная выпечка Западной Украины. Они имеют особый вкус и красивый срез. В одном изделии гармонично сочетаются различные коржи и прослойки. Еще 15 лет назад, пожалуй, невозможно было себе представить любой праздник в Галичине, на который бы хозяйка не приготовила несколько пляцков. Но даже без особого случая искусные галицкие женщины часто выпекают пляцки, чтобы угостить родных, коллег и соседей, 
рассказывает Леся Кравецкая.

Пляцок тесно связан с традициями. Его готовят на праздники, воскресенья, семейные встречи. На Галичине существует обычай после свадьбы давать гостям с собой набор пляцков – это часть культуры, которая сохраняется до сих пор. Именно поэтому этот десерт часто воспринимается не только как блюдо, а как элемент семейной атмосферы.

Как приготовить настоящий пляцок?

Пухлый и нежный, как облачко, рецептом нежного пляцка поделилась, "Рецепты от Диалии" в TikTok.

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Ингредиенты
Для маковых коржей: 
– 8 белков; 
– 100 граммов сахара; 
– 250 граммов муки; 
– 1 упаковка разрыхлителя; 
– 3 столовые ложки мака. 
Для бисквита: 
– 8 желтков; 
– 2 яйца; 
– 120 граммов сахара; 
– 200 граммов муки; 
– 1 упаковка разрыхлителя.
Для розовой массы: 
– 100 граммов сахара; 
– 500 миллилитров воды; 
– 2 упаковки вишневого желе; 
– 500 миллилитров сметаны.

Приготовление:

  1. Для маковых коржей белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков.
  2. Добавьте муку с разрыхлителем и осторожно перемешайте лопаткой, чтобы масса осталась воздушной. В конце всыпьте мак и еще раз аккуратно перемешайте.
  3. Готовое тесто разделите на 2 равные части и выпеките 2 маковых коржа до готовности.
  4. Для бисквита соедините желтки, яйца и сахар, после чего взбейте до очень пышной устойчивой массы.
  5. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте к яичной основе и осторожно перемешайте до однородности. Выпекайте бисквит до готовности, а после остывания подготовьте его для сборки пляцка.
  6. Для розовой массы воду с сахаром поставьте на огонь и доведите до кипения.
  7. Когда смесь закипит, всыпьте вишневое желе, перемешайте до полного растворения и оставьте остыть до комнатной температуры, но не дайте массе застыть.
  8. Отдельно взбейте сметану, после чего добавьте к ней охлажденное жидкое желе и хорошо перемешайте.
  9. Соберите пирог слоями: маковый корж, часть розовой массы, бисквит, снова розовая масса и второй маковый корж.
  10. Поставьте десерт в холодильник на ночь, чтобы он хорошо стабилизировался, а утром нарежьте порционными кусочками и подавайте.

Как испечь шоколадный торт Карахильо?

В этом торте сочетается то, что трудно представить рядом. Нежные коржи и насыщенный аромат шоколада с привкусом ликера, пишет All recipes.

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 400 граммов сахара; 
– 220 граммов пшеничной муки; 
– 65 граммов несладкого какао; 
– 6 граммов разрыхлителя; 
– 7 граммов пищевой соды; 
– 5 граммов соли; 
– 240 миллилитров молока; 
– 2 больших яйца; 
– 120 миллилитров растительного масла; 
– 30 миллилитров ликера; 
– 10 миллилитров ванильного экстракта; 
– 1,5 чайной ложки апельсиновой цедры; 
– 240 миллилитров кипятка. 
Для шоколадно-кофейного крема: 
– 660 граммов сахарной пудры; 
– 65 граммов несладкого какао; 
– 2,5 грамма соли; 
– 170 граммов сливочного масла комнатной температуры; 
– 150 миллилитров сгущенного молока без сахара; 
– 1 столовая ложка растворимого кофе эспрессо; 
– 10 миллилитров ванильного экстракта.

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 180 градусов.
  2. Подготовьте 2 круглые формы диаметром 23 сантиметра: смажьте их маслом, а дно застелите пергаментом. В большой миске смешайте сахар, муку, какао, разрыхлитель, соду и соль.
  3. Добавьте молоко, яйца, масло, ликер, ванильный экстракт и апельсиновую цедру. Взбивайте миксером на низкой скорости примерно 2 минуты, чтобы масса стала однородной.
  4. Затем влейте кипяток и еще раз перемешайте. Тесто будет достаточно жидким – так и должно быть.
  5. Распределите его между подготовленными формами и выпекайте 30 – 35 минут, пока шпажка, вставленная в центр коржа, не будет выходить сухой.
  6. Готовые коржи полностью охладите в формах на решетке примерно 1 час, после чего достаньте.
  7. Если верхушки получились неровными, аккуратно подровняйте их ножом для хлеба. Для крема просейте сахарную пудру и какао в большую миску, добавьте соль и перемешайте.
  8. В другой миске взбейте мягкое сливочное масло до гладкой и пышной консистенции.
  9. Отдельно смешайте сгущенное молоко без сахара, растворимый кофе эспрессо и ванильный экстракт, чтобы кофе полностью растворился.
  10. Постепенно добавляйте к маслу сухую смесь из пудры и какао, чередуя ее с кофейно-молочной смесью. Когда все ингредиенты соединятся, взбейте крем на высокой скорости до легкой и рыхлой текстуры.
  11. Для сборки выложите первый охлажденный корж на тарелку или подставку для торта, смажьте его примерно 1 стаканом крема и накройте вторым коржом.
  12. Сверху также нанесите слой крема, а затем покройте им бока торта.
  13. Выровняйте поверхность лопаткой.
  14. Украсьте торт засахаренной апельсиновой цедрой и зернами эспрессо в шоколаде.
  15. Перед подачей желательно дать торту немного настояться, чтобы коржи и крем хорошо соединились.

Что еще вкусного испечь?

Домашнее печенье за несколько гривен – это как раз тот вариант, когда минимум ингредиентов дает действительно удачный результат. Оно получается мягким внутри, с легкой румяной корочкой и знакомым с детства ароматом.

Чтобы печенье не было сухим, важно не пересушить его в духовке – лучше вынуть немного раньше и дать "дойти" на противне. А еще обратите внимание на масло: оно должно быть мягким, но не растопленным, тогда тесто будет правильной консистенции.