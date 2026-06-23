Недостаточно просто замочить в молоке: какой продукт быстро устранит запах

Один из главных факторов при приготовлении рыбы – — её специфический запах. Часто с ним борются с помощью молока, но стоит знать и более эффективный способ.

Характерный резкий запах при жарке рыбы возникает из-за химических реакций, когда вещества на её коже и слизи превращаются в летучие соединения. Ситуация усугубляется, если рыба была несвежей, а жирный аэрозоль от горячей сковороды мгновенно оседает на текстиле и мебели, особенно при плохой вентиляции, сообщает Onet.

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Как избавиться от запаха рыбы?

Чтобы свести проблему к минимуму еще на этапе подготовки, замочите филе в молоке, тщательно промокните бумажным полотенцем и сбрызните лимонным соком. Жарьте рыбу на хорошо разогретом масле и избегайте слишком толстой панировки, которая впитывает лишний жир.

Пожарить рыбу можно без запаха / Фото Pixabay

Справиться с неприятным запахом непосредственно во время жарки помогут простые подручные средства. Можно положить на сковороду рядом с рыбой кусочек сырого картофеля или яблока, которые впитают стойкие запахи, или поставить рядом на плиту кастрюлю с кипящей водой, ломтиками лимона и ароматными специями (корицей или гвоздикой).

Также отлично помогают расставленные по кухне мисочки с содой, водой с уксусом или сухим молотым кофе, которые действуют как естественные поглотители летучих соединений. Напоследок сразу выбрасывайте рыбные отходы и мойте посуду, чтобы остатки продуктов не распространяли неприятный запах в тёплой комнате.