Характерний різкий запах під час смаження риби з'являється через хімічні реакції, коли речовини на її шкірі та слизу перетворюються на леткі сполуки. Ситуація посилюється, якщо риба була несвіжою, а жирний аерозоль від гарячої пательні миттєво осідає на текстилі та меблях, особливо за поганої вентиляції, розповідає Onet.

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Як позбутися запаху риби?

Щоб мінімізувати проблему ще на етапі підготовки, вимочіть філе у молоці, ретельно промокніть паперовим рушником і збризніть лимонним соком. Смажте рибу на добре розігрітій олії, і уникайте занадто товстого панірування, яке вбирає зайвий жир.

Посмажити рибу можна без запаху / Фото Pixabay

Приборкати неприємний аромат безпосередньо під час смаження допоможуть прості підручні засоби. Можна покласти на пательню поруч із рибою шматочок сирої картоплі чи яблука, які вбере затяжні запахи, або поставити поруч на плиту каструлю з киплячою водою, лимонними скибочками та ароматними спеціями (корицею чи гвоздикою).

Також чудово працюють розставлені на кухні мисочки з содою, водою з оцтом або сухою меленою кавою, які діють як природні поглиначі летких сполук. Наостанок одразу викидайте рибні відходи та мийте посуд, щоб залишки продуктів не поширювали сморід у теплій кімнаті.