Этот соус превращает блюда в шедевр: пикантное наслаждение без лишних усилий

Что бы вы ни готовили, аппетитный соус никогда не будет лишним. Особенно, когда речь идет о пикантных чесночных нотках, которые делают блюда незабываемыми.

Этот соус прекрасно дополнит мясо, рыбу, овощи, салаты и даже пиццу. Его приготовление не требует усилий, а результат приятно удивляет даже опытных хозяек, рассказывает портал Ania gotuje.

Как приготовить чесночный соус?

Час : 10 минут

: 10 минут Порций:

Ингредиенты:

– 2 зубчика чеснока;

– пол стакана натурального йогурта;

– 4 столовые ложки майонеза;

– 1/4 чайной ложки соли;

– щепотка перца

Яркий вкус и удачная консистенция / Фото Ania gotuje

Приготовление:

Очистите два средних зубчика свежего чеснока и пропустите их через пресс. Ни в коем случае не заменяйте свежий продукт сушеным. К чесноку в глубокую миску добавьте около шести столовых ложек густого натурального йогурта с мягким сливочным привкусом, посолите и тщательно перемешайте. Дайте массе настояться несколько минут, после чего введите четыре столовые ложки качественного майонеза. По желанию майонез можно заменить аналогичным количеством жирной сметаны или дополнительной порцией йогурта. В завершение добавьте щепотку молотого перца. Также для вкуса можно попробовать добавить немного лимонного сока.

Как выбирать натуральный йогурт?

Прежде всего изучайте состав на этикетке. Идеальный продукт должен содержать только два ингредиента: молоко и закваску (живые йогуртовые культуры), отмечает Wprost.

Избегайте вариантов с добавлением сахара, крахмала, растительных жиров, загустителей или консервантов. Также обратите внимание на срок годности и условия хранения. Натуральный "живой" йогурт обычно хранится 14 – 21 день.

