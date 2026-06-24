Новости Вкусно Салаты и закуски Чипси з крабових паличок розривають тренди: готуємо за лічені хвилини
24 июня, 23:36
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Чипсы из крабовых палочек – настоящий хит: готовим за считанные минуты

Лилия Имбировская-Сиваковская

Попкорн и привычные чипсы – это уже в прошлом! Попробуйте новый хит из крабовых палочек во время просмотра любимого сериала.

Чипсы из крабовых палочек стали настоящей находкой в соцсетях. Эту закуску стоит попробовать каждому, кто любит погрызть что-нибудь вкусненькое, рассказывает myroslava_pekariuk.

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Как приготовить чипсы из крабовых палочек?

Ингредиенты: 
– 200 граммов крабовых палочек;
– чесночная соль;
– копченая паприка;
– черный молотый перец;
– растительное масло.

Новый кулинарный хит соцсетей: смотрите видео

Приготовление:

  1. Разберите крабовые палочки на тонкие волокна.
  2. Добавьте к ним чесночную соль, копченую паприку, черный молотый перец и немного масла, после чего все хорошо перемешайте.
  3. Запекайте в аэрогриле или разогретой духовке при температуре 180 – 200 градусов 10 – 15 минут до появления аппетитной хрустящей корочки.

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