Чипсы из крабовых палочек – настоящий хит: готовим за считанные минуты

Попкорн и привычные чипсы – это уже в прошлом! Попробуйте новый хит из крабовых палочек во время просмотра любимого сериала.

Чипсы из крабовых палочек стали настоящей находкой в соцсетях. Эту закуску стоит попробовать каждому, кто любит погрызть что-нибудь вкусненькое, рассказывает myroslava_pekariuk. Интересно Знаменитое варенье из целых клубник "Пятиминутка": сохраняем вкус лета без усилий и хлопот Как приготовить чипсы из крабовых палочек? Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– чесночная соль;

– копченая паприка;

– черный молотый перец;

– растительное масло. Новый кулинарный хит соцсетей: смотрите видео Приготовление: Разберите крабовые палочки на тонкие волокна. Добавьте к ним чесночную соль, копченую паприку, черный молотый перец и немного масла, после чего все хорошо перемешайте. Запекайте в аэрогриле или разогретой духовке при температуре 180 – 200 градусов 10 – 15 минут до появления аппетитной хрустящей корочки.