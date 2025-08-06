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Новости Вкусно Салаты и закуски Вы даже не представляете, насколько это вкусно: рецепт чипсов из крапивы – удачный эксперимент
6 августа, 12:15
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Вы даже не представляете, насколько это вкусно: рецепт чипсов из крапивы – удачный эксперимент

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Чипсы из крапивы является популярным кулинарным трендом в соцсетях, который можно приготовить за 20 минут.
  • Для приготовления нужны листья крапивы, соль, масло, сухой чеснок и копченая паприка.

Чипсы – одна из самых популярных закусок, однако все знают, что для здоровья они не слишком полезны. Впрочем, есть альтернатива, которая всех поражает с малейшего кусочка.

Чипсы из крапивы – это кулинарный эксперимент, который просто разрывает соцсети. Выглядит авантюрно, но результат просто непревзойденный. 24 Канал советует попробовать этот тренд по рецепту из TikTok mamcya_roslyn.

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Как приготовить чипсы из крапивы?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– листья крапивы;
– соль;
– масло;
– сухой чеснок;
– копченая паприка.

Как сделать чипсы из крапивы: видео

Приготовление:

  1. Крапиву моем в холодной воде, затем на 2 минуты замачиваем в соленой воде.
  2. Отжимаем листья, добавляем масло, соль и специи. Хорошо перемешиваем.
  3. Запекаем 10 минут при 50 градусах.

Приятного аппетита!

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