Чипсы – одна из самых популярных закусок, однако все знают, что для здоровья они не слишком полезны. Впрочем, есть альтернатива, которая всех поражает с малейшего кусочка.

Чипсы из крапивы – это кулинарный эксперимент, который просто разрывает соцсети. Выглядит авантюрно, но результат просто непревзойденный. 24 Канал советует попробовать этот тренд по рецепту из TikTok mamcya_roslyn. Читайте также Блюдо, что поражает: рецепт казацкой тетери – это должен попробовать каждый украинец Как приготовить чипсы из крапивы? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– листья крапивы;

– соль;

– масло;

– сухой чеснок;

– копченая паприка. Как сделать чипсы из крапивы: видео Приготовление: Крапиву моем в холодной воде, затем на 2 минуты замачиваем в соленой воде. Отжимаем листья, добавляем масло, соль и специи. Хорошо перемешиваем. Запекаем 10 минут при 50 градусах. Приятного аппетита! Будут мягкие и водянистые: какие ошибки испортят консервированные огурцы.