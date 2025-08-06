6 августа, 12:15
Вы даже не представляете, насколько это вкусно: рецепт чипсов из крапивы – удачный эксперимент
Основні тези
- Чипсы из крапивы является популярным кулинарным трендом в соцсетях, который можно приготовить за 20 минут.
- Для приготовления нужны листья крапивы, соль, масло, сухой чеснок и копченая паприка.
Чипсы – одна из самых популярных закусок, однако все знают, что для здоровья они не слишком полезны. Впрочем, есть альтернатива, которая всех поражает с малейшего кусочка.
Чипсы из крапивы – это кулинарный эксперимент, который просто разрывает соцсети. Выглядит авантюрно, но результат просто непревзойденный. 24 Канал советует попробовать этот тренд по рецепту из TikTok mamcya_roslyn.
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Как приготовить чипсы из крапивы?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– листья крапивы;
– соль;
– масло;
– сухой чеснок;
– копченая паприка.
Как сделать чипсы из крапивы: видео
Приготовление:
- Крапиву моем в холодной воде, затем на 2 минуты замачиваем в соленой воде.
- Отжимаем листья, добавляем масло, соль и специи. Хорошо перемешиваем.
- Запекаем 10 минут при 50 градусах.
Приятного аппетита!
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