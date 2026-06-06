Даже опытные кондитеры кричат от восторга: делаем холодный чизкейк с клубникой

Чизкейк – это именно тот десерт, перед которым не устоит никто. Добавляем к нему клубнику – и результат будет просто фантастическим.

Порадуйте себя новым главным лакомством лета. Чизкейк с клубникой – это именно тот вкус, который невозможно пропустить в этот сезон, рассказывает портал Kwestia smaku. Читайте также Даже "пресная" клубника за секунду станет сладкой и вкусной: как вас спасет щепотка соли Как приготовить чизкейк с клубникой? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 1 клубничное желе;

– 600 граммов клубники;

– 1 небольшая упаковка (примерно 100 граммов) печенья;

– 1/2 стакана молока;

– 2 столовые ложки универсального желатина;

– 1 килограмм молотого коровьего творога;

– 150 граммов жирных сливок;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 3/4 стакана сахарной пудры. Любимая классика / Фото Przyslij przepis Приготовление: Приготовьте желе по инструкции, взяв на 50 миллилитров меньше воды, и поставьте в холод. Клубнику помойте, обсушите и очистите. Дно формы застелите пергаментом, зажмите бортиками и выложите слой печенья. В горячем закипевшем молоке полностью растворите желатин. Отдельно смешайте творог, сливки, сахарную пудру и ванильный сахар. Чтобы не было комочков, постепенно введите в теплый желатин несколько ложек творожной массы, взбивая венчиком, а затем соедините все с остальным творогом до однородности. Вмешайте в крем две трети нарезанной пополам клубники, выложите на печенье, разровняйте и уберите в холодильник на полчаса. После этого достаньте торт, слегка вдавите сверху оставшиеся ягоды, залейте остывшим желе и оставьте в холоде до полного застывания.