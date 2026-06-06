Новости Вкусно Выпечка и десерты Навіть досвідчені кондитери кричать від захвату: робимо холодний чизкейк з полуницею
6 июня, 22:31
2

Даже опытные кондитеры кричат от восторга: делаем холодный чизкейк с клубникой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Чизкейк – это именно тот десерт, перед которым не устоит никто. Добавляем к нему клубнику – и результат будет просто фантастическим.

Порадуйте себя новым главным лакомством лета. Чизкейк с клубникой – это именно тот вкус, который невозможно пропустить в этот сезон, рассказывает портал Kwestia smaku.

Читайте также Даже "пресная" клубника за секунду станет сладкой и вкусной: как вас спасет щепотка соли

Как приготовить чизкейк с клубникой?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 1 клубничное желе;
– 600 граммов клубники;
– 1 небольшая упаковка (примерно 100 граммов) печенья;
– 1/2 стакана молока;
– 2 столовые ложки универсального желатина;
– 1 килограмм молотого коровьего творога;
– 150 граммов жирных сливок;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 3/4 стакана сахарной пудры.

Любимая классика / Фото Przyslij przepis

Приготовление:

  1. Приготовьте желе по инструкции, взяв на 50 миллилитров меньше воды, и поставьте в холод.
  2. Клубнику помойте, обсушите и очистите.
  3. Дно формы застелите пергаментом, зажмите бортиками и выложите слой печенья. В горячем закипевшем молоке полностью растворите желатин.
  4. Отдельно смешайте творог, сливки, сахарную пудру и ванильный сахар.
  5. Чтобы не было комочков, постепенно введите в теплый желатин несколько ложек творожной массы, взбивая венчиком, а затем соедините все с остальным творогом до однородности.
  6. Вмешайте в крем две трети нарезанной пополам клубники, выложите на печенье, разровняйте и уберите в холодильник на полчаса.
  7. После этого достаньте торт, слегка вдавите сверху оставшиеся ягоды, залейте остывшим желе и оставьте в холоде до полного застывания.

Связанные темы:

Выпечка и десерты