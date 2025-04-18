Все будут спрашивать у вас об этом секрете: что добавить в паску, чтобы не крошилась верхушка
- Чтобы избежать хрупкости пасхи, важно долго вымешивать тесто для образования глютенового каркаса и добавлять соль.
- Заваривание части теста перед замешиванием на воде, молоке или сливках улучшает эластичность и предотвращает крошение.
Крохкость – один из главных врагов паски. Но ее легко можно избежать, если воспользоваться проверенными секретами.
Крохкость паски или ее верхушки – головная боль всех хозяек. Какие ингредиенты помогут ей предотвратить – рассказывает 24 Канал.
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Как предотвратить хрупкость верхушки кулича
Первая подсказка: ни в коем случае не сокращайте время замешивания теста. Во избежание хрупкости должен образоваться хороший глютеновый каркас, а его обеспечивает долгое вымешивание.
Ваш кулич не будет крошиться / Фото "Украина молодая"
Также не забудьте добавить в тесто соль – она снижает крохкость. Что касается жира, то его следует добавлять в конце замешивания, а часть сахара нужно добавить после добавления жира.
Еще один надежный секрет – заваривать часть теста перед замешиванием. Это можно делать на воде, молоке и сливках. Заварное тесто славится эластичностью, и ваш кулич не будет крошиться.
И не стоит забывать, что глазурь нужно наносить только на холодную паску. Глазурь также "свяжет" тесто, но ее также стоит удачно приготовить, чтобы и она не крошилась.
Не так как всю выпечку: когда нужно смазывать пасху яйцом.