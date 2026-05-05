Бросьте в суп ложку манки: она делает его значительно вкуснее

Манка в супе звучит странно только до первой ложки. На самом деле это не просто "бабушкин секрет", а очень практичный лайфхак: ложка крупы может сделать первое блюдо интереснее на вкус.

Даже одна столовая ложка манной крупы, сразу меняет вкус супа, будто усиливает все ароматы. 24 Канал собрал несколько советов, как приготовить идеальное блюдо.

Для чего в суп добавляют манку?

Манку в суп добавляют, чтобы изменить текстуру. Она словно легкий загуститель – делает бульон немного более насыщенным на вкус, советует Vira_mavka. Особенно это заметно в простых супах, где нет большого количества ингредиентов.

Если добавить поджаренную манку, эффект становится еще интереснее. Она не просто густит, а дает легкий ореховый привкус. После первой попытки становится понятно, что это не странный лайфхак, а прием, который действительно меняет вкус.

Сыпать ее нужно осторожно – тонкой струйкой и постоянно помешивать, чтобы не было комков. Достаточно небольшого количества, иначе суп станет слишком густым. Лучше всего ее сыпать в куриные, и овощные супы.

Как приготовить сливочный суп?

Такой суп – насыщенный, ароматный, стоит сразу готовить двойную порцию, отмечает Kwestia smaku.

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов лисичек;

– 350 граммов картофеля;

– 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 литр бульона;

– 3 столовые ложки измельченного укропа;

– 3 столовые ложки измельченного шнитт-лука;

– 125 миллилитров сливок 18%;

– 100 граммов сыра фета;

– 1 столовая ложка манной крупы;

– соль и перец по вкусу.

Невероятно вкусный суп / Фото kwestia smaku

Приготовление:

Лисички очистите, хорошо промойте и обсушите, картофель очистите и нарежьте ломтиками. В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло вместе со сливочным маслом, добавьте картофель и очищенные зубчики чеснока и обжаривайте примерно 3 минуты, помешивая. Добавьте лисички и готовьте еще около 2 минут. Влейте горячий бульон, доведите до кипения, посолите и поперчите, уменьшите огонь и тушите под крышкой примерно 10 минут, пока картофель не станет мягким. После этого тонкой струйкой всыпьте манку, постоянно помешивая, чтобы она равномерно разошлась и не образовала комочков, и проварите еще 2 – 3 минуты до легкого загустения. Добавьте укроп и лук-шнитт, перемешайте и уменьшите огонь до минимального. Сливки перелейте в отдельную посуду, разведите несколькими ложками холодной воды, затем постепенно введите в них горячий бульон, каждый раз перемешивая, после чего влейте эту смесь в кастрюлю. Слегка прогрейте суп на слабом огне, не доводя до кипения, и снимите с плиты. Подавайте горячим, добавив сверху кубики сыра фета, по желанию – с хлебом.

Как сварить бульон для супа из остатков овощей?

Бульон для супа варят не только из мяса или костей – основу легко сделать даже из овощных остатков. Морковная кожура, обрезки лука, стебли зелени, кусочки сельдерея – все это дает аромат, если правильно собрать и проварить.

Главное – не бросать в кастрюлю все подряд, а брать чистые, свежие остатки без гнили. Овощи сперва можно немного подсушить или даже слегка обжарить – так вкус будет глубже.

Затем их следует залить холодной водой, добавить чеснок, лавровый лист, перец горошком и варить на медленном огне. Если есть кости или кусок курицы – их тоже можно добавить.

Важно не переварить: обычно достаточно 40 – 60 минут для овощного бульона и чуть дольше – для мясного. После варки бульон необходимо процедить, чтобы осталась чистая жидкость без лишних частиц.

Вы можете сразу варить из него суп или соус или приготовить бульон и заморозить в форме для кубиков льда",

– рекомендует Марта Стюарт.

Такой вариант очень практичен: небольшие порции легко добавлять в супы, подливы или каши, когда нет лишнего времени.

