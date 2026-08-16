Это ест почти каждый украинец: любимые блюда принцессы Кейт оказались вовсе не королевскими

Королевскую жизнь часто представляют как бесконечные приемы, дорогие блюда и изысканные десерты под серебряными крышками. Но повседневное питание принцессы Уэльской гораздо проще и по-домашнему.

Кэтрин выбирает пищу, которая дает энергию, не перегружает организм и хорошо вписывается в семейный распорядок дня. В меню много овощей, круп, зелени, рыбы, домашней выпечки и простых блюд, которые могут понравиться детям.

Главный акцент в этом распорядке дня – баланс, сообщает 24 Канал. Завтрак с детьми, перекусы перед школой, совместный ужин без телефонов и домашние десерты лишь изредка – именно так описывают обычный день семьи Уэльских.

Что Кейт ест на завтрак?

Кэтрин обычно просыпается рано – примерно в 6 или 7 утра. Она любит начинать день спокойно, еще до того, как дом окончательно наполнится суетой; ее завтрак прост и полезен.

Часто это теплая овсянка со свежими ягодами. Овсянка хорошо насыщает, а ягоды добавляют естественную сладость и витамины; также Кейт может пить зеленый смузи. В него входят кейл, шпинат, яблоки и иногда спирулина.

Принцесса выбирает продукты, которые поддерживают здоровье и дают силы на весь день. Кэтрин предпочитает цельнозерновой хлеб, чтобы в рационе было больше клетчатки. К этому она добавляет фрукты: бананы, яблоки или ягоды. Напитки для детей тоже без излишнего сахара. Это вода или сок, разбавленный водой.

Как готовят принц и принцесса: смотрите видео

Какие перекусы и обеды любит семья Уэльских?

Позже утром Кэтрин обычно выбирает легкий перекус. Это может быть горсть миндаля или грецких орехов. Они дают энергию и поддерживают чувство сытости. Другой вариант – греческий йогурт с семенами льна.

Также Кэтрин любит супы; среди любимых в источнике назван суп из водяного кресс-салата. В теплые дни она может выбрать холодное гаспачо из перетертых сырых овощей. Еще один вариант ее обеда – салат с цельнозерновыми продуктами. В тарелке могут быть коричневый рис, нут, авокадо, семена и листовая зелень.

Для вкуса она добавляет оливковое масло, чеснок, чесночный порошок и немного лимонного сока. К обеду Кейт может пить травяной чай или воду с лимоном

Во второй половине дня Кейт может выпить травяной чай или черный чай – в зависимости от настроения. К нему она иногда ест маленький цельнозерновой скон или кусочек бананового хлеба. Если хочется чего-то слаще, она может съесть несколько квадратиков темного шоколада. Когда дети возвращаются домой, перекус часто становится семейным моментом. Они могут вместе печь маффины или флапджеки. Также дети едят фруктовые шпажки с клубникой, дыней или виноградом. Для Кэтрин это не только еда, но и время, проведенное вместе.

Что подают на ужин и на десерт?

Ужин в доме Кэтрин – важная часть дня. Это не просто прием пищи, а момент, когда семья собирается вместе после всех дел. Кейт любит готовить простые блюда из качественных ингредиентов: овощей, нежирного белка, цельнозерновых продуктов и полезных жиров.

Кейт любит готовить для своей семьи / Фото unsplash

У семьи есть несколько любимых вечерних тем. Одна из них – итальянский вечер. Кэтрин может приготовить цельнозерновую пасту с домашним томатным соусом, в который добавляет чеснок, травы и иногда нарезанные овощи.

К пасте она подает зеленый салат с оливковым маслом и лимоном. Еще одно блюдо, что регулярно появляется на столе, – запеченное мясо. Это может быть курица или говядина с бататом, зеленью на пару или запеченной морковью. Такой ужин легко готовить, ведь большую часть работы делает духовка.

Рыбный ужин тоже входит в недельную рутину. Кейт часто запекает лосось и подает его с овощным пюре и брокколи. Пюре может быть из картофеля, моркови или пастернака. Овощи присутствуют почти в каждом ужине. Кэтрин считает, что на тарелке всегда должно быть что-то зеленое или цветное. Так дети постепенно привыкают к разным продуктам.

За столом в семье нет телефонов или экранов. Кэтрин хочет, чтобы дети разговаривали, сосредотачивались друг на друге, ели спокойно и вели себя вежливо. Их не заставляют быстро доедать все до конца, но мягко поощряют пробовать новые вкусы. Если Кейт готовит карри или блюдо с новыми специями, она делает его мягким, чтобы детям было легче привыкнуть.

Как приготовить "ленивую" овсянку с клубникой?

Время : 10 минут + ночь в холодильнике

: 10 минут + ночь в холодильнике Порций: 1

Ингредиенты:

– 40 граммов овсяных хлопьев;

– 1 столовая ложка семян чиа;

– 100 миллилитров молока;

– 120 граммов греческого йогурта;

– 20 граммов ванильного протеина;

– 100 граммов замороженной клубники.

Как приготовить "ленивую" овсянку на завтрак: смотрите видео

Приготовление:

В миске или банке смешайте овсяные хлопья, семена чиа, ванильный протеин, молоко и греческий йогурт. Хорошо перемешайте, накройте и поставьте в холодильник на ночь. Замороженную клубнику немного разморозьте, но не полностью, после чего измельчите блендером в пюре. Готовую овсянку выложите слоями с клубничным пюре и подавайте охлажденной.

Как приготовить пасту с курицей за 10 минут?

Время : 10 – 15 минут

: 10 – 15 минут Порций: 2 – 3

Ингредиенты:

– 300 граммов отварной пасты;

– 250 граммов куриного филе;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка хлопьев чили;

– 1 чайная ложка итальянских трав;

– 1 луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 100 граммов помидоров черри;

– 50 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка томатной пасты;

– 100 миллилитров сливок 20%;

– 40 граммов пармезана;

– оливковое масло для жарки;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– базилик для подачи.

Как быстро приготовить пасту на ужин: смотрите видео

#пастарецепт #пастарецепты ♬ оригінальний звук - Ектор Хіменес-Браво @hectorjimenezbravo ПАСТА ЗА 10 ХВИЛИН Соковита паста з куркою, спеціями та ніжним пармезаном – і все це за 10 хвилин! Ідеальне поєднання смаку та швидкості Інгредієнти: • Відварена паста – 300 г; • Куряче філе – 250 г; • Паприка – 1 ч.л; • Чилі пластівці – 1 ч.л; • Італійські трави – 1 ч.л; • Цибуля ріпчаста – 1 шт; • Часник – 1 зубчик; • Томати чері – 100 г; • Вода – 50 мл; • Томатна паста – 1 ч.л; • Вершки 20% – 100 мл; • Сіль; • Перець мелений; • Пармезан – 40 г. ‍ Спосіб приготування: 1. В розігріту сковорідку з оливковою олією додати куряче філе, нарізане кубиком, паприку, чилі, італійські трави. Обсмажити. 2. Додати подрібнену цибулю та часник. 3. Додати томати чері, розрізані навпіл, воду, томатну пасту, вершки, сіль та перець. Перемішати. 4. Додати пармезан та готову пасту. 5. Подавати з подрібненим базиліком. Зберігайте та готуйте смачну вечерю за лічені хвилини вже сьогодні) #паста

Приготовление: