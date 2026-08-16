Это ест почти каждый украинец: любимые блюда принцессы Кейт оказались вовсе не королевскими
Королевскую жизнь часто представляют как бесконечные приемы, дорогие блюда и изысканные десерты под серебряными крышками. Но повседневное питание принцессы Уэльской гораздо проще и по-домашнему.
Кэтрин выбирает пищу, которая дает энергию, не перегружает организм и хорошо вписывается в семейный распорядок дня. В меню много овощей, круп, зелени, рыбы, домашней выпечки и простых блюд, которые могут понравиться детям.
Главный акцент в этом распорядке дня – баланс, сообщает 24 Канал. Завтрак с детьми, перекусы перед школой, совместный ужин без телефонов и домашние десерты лишь изредка – именно так описывают обычный день семьи Уэльских.
Что Кейт ест на завтрак?
Кэтрин обычно просыпается рано – примерно в 6 или 7 утра. Она любит начинать день спокойно, еще до того, как дом окончательно наполнится суетой; ее завтрак прост и полезен.
Часто это теплая овсянка со свежими ягодами. Овсянка хорошо насыщает, а ягоды добавляют естественную сладость и витамины; также Кейт может пить зеленый смузи. В него входят кейл, шпинат, яблоки и иногда спирулина.
Принцесса выбирает продукты, которые поддерживают здоровье и дают силы на весь день. Кэтрин предпочитает цельнозерновой хлеб, чтобы в рационе было больше клетчатки. К этому она добавляет фрукты: бананы, яблоки или ягоды. Напитки для детей тоже без излишнего сахара. Это вода или сок, разбавленный водой.
Как готовят принц и принцесса: смотрите видео
Какие перекусы и обеды любит семья Уэльских?
Позже утром Кэтрин обычно выбирает легкий перекус. Это может быть горсть миндаля или грецких орехов. Они дают энергию и поддерживают чувство сытости. Другой вариант – греческий йогурт с семенами льна.
Также Кэтрин любит супы; среди любимых в источнике назван суп из водяного кресс-салата. В теплые дни она может выбрать холодное гаспачо из перетертых сырых овощей. Еще один вариант ее обеда – салат с цельнозерновыми продуктами. В тарелке могут быть коричневый рис, нут, авокадо, семена и листовая зелень.
Для вкуса она добавляет оливковое масло, чеснок, чесночный порошок и немного лимонного сока. К обеду Кейт может пить травяной чай или воду с лимоном
Во второй половине дня Кейт может выпить травяной чай или черный чай – в зависимости от настроения. К нему она иногда ест маленький цельнозерновой скон или кусочек бананового хлеба. Если хочется чего-то слаще, она может съесть несколько квадратиков темного шоколада. Когда дети возвращаются домой, перекус часто становится семейным моментом. Они могут вместе печь маффины или флапджеки. Также дети едят фруктовые шпажки с клубникой, дыней или виноградом. Для Кэтрин это не только еда, но и время, проведенное вместе.
Что подают на ужин и на десерт?
Ужин в доме Кэтрин – важная часть дня. Это не просто прием пищи, а момент, когда семья собирается вместе после всех дел. Кейт любит готовить простые блюда из качественных ингредиентов: овощей, нежирного белка, цельнозерновых продуктов и полезных жиров.
У семьи есть несколько любимых вечерних тем. Одна из них – итальянский вечер. Кэтрин может приготовить цельнозерновую пасту с домашним томатным соусом, в который добавляет чеснок, травы и иногда нарезанные овощи.
К пасте она подает зеленый салат с оливковым маслом и лимоном. Еще одно блюдо, что регулярно появляется на столе, – запеченное мясо. Это может быть курица или говядина с бататом, зеленью на пару или запеченной морковью. Такой ужин легко готовить, ведь большую часть работы делает духовка.
Рыбный ужин тоже входит в недельную рутину. Кейт часто запекает лосось и подает его с овощным пюре и брокколи. Пюре может быть из картофеля, моркови или пастернака. Овощи присутствуют почти в каждом ужине. Кэтрин считает, что на тарелке всегда должно быть что-то зеленое или цветное. Так дети постепенно привыкают к разным продуктам.
За столом в семье нет телефонов или экранов. Кэтрин хочет, чтобы дети разговаривали, сосредотачивались друг на друге, ели спокойно и вели себя вежливо. Их не заставляют быстро доедать все до конца, но мягко поощряют пробовать новые вкусы. Если Кейт готовит карри или блюдо с новыми специями, она делает его мягким, чтобы детям было легче привыкнуть.
Как приготовить "ленивую" овсянку с клубникой?
- Время: 10 минут + ночь в холодильнике
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 40 граммов овсяных хлопьев;
– 1 столовая ложка семян чиа;
– 100 миллилитров молока;
– 120 граммов греческого йогурта;
– 20 граммов ванильного протеина;
– 100 граммов замороженной клубники.
Как приготовить "ленивую" овсянку на завтрак: смотрите видео
Приготовление:
- В миске или банке смешайте овсяные хлопья, семена чиа, ванильный протеин, молоко и греческий йогурт.
- Хорошо перемешайте, накройте и поставьте в холодильник на ночь.
- Замороженную клубнику немного разморозьте, но не полностью, после чего измельчите блендером в пюре.
- Готовую овсянку выложите слоями с клубничным пюре и подавайте охлажденной.
Как приготовить пасту с курицей за 10 минут?
- Время: 10 – 15 минут
- Порций: 2 – 3
Ингредиенты:
– 300 граммов отварной пасты;
– 250 граммов куриного филе;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка хлопьев чили;
– 1 чайная ложка итальянских трав;
– 1 луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– 100 граммов помидоров черри;
– 50 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка томатной пасты;
– 100 миллилитров сливок 20%;
– 40 граммов пармезана;
– оливковое масло для жарки;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– базилик для подачи.
Как быстро приготовить пасту на ужин: смотрите видео
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте кубиками.
- В разогретую сковороду с оливковым маслом выложите курицу, добавьте паприку, хлопья чили и итальянские травы. Обжарьте филе до румяности.
- Лук и чеснок измельчите, добавьте к курице и обжарьте еще несколько минут.
- Помидоры черри разрежьте пополам и выложите в сковороду.
- Добавьте воду, томатную пасту, сливки, соль и черный молотый перец по вкусу.
- Перемешайте соус и прогрейте, чтобы он стал однородным. Добавьте натертый пармезан и отварную пасту, хорошо перемешайте, чтобы макароны покрылись соусом.
- Подавайте пасту горячей, посыпав измельченным базиликом.