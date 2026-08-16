Кэтрин выбирает пищу, которая дает энергию, не перегружает организм и хорошо вписывается в семейный распорядок дня. В меню много овощей, круп, зелени, рыбы, домашней выпечки и простых блюд, которые могут понравиться детям.

Главный акцент в этом распорядке дня – баланс, сообщает 24 Канал. Завтрак с детьми, перекусы перед школой, совместный ужин без телефонов и домашние десерты лишь изредка – именно так описывают обычный день семьи Уэльских.

Что Кейт ест на завтрак?

Кэтрин обычно просыпается рано – примерно в 6 или 7 утра. Она любит начинать день спокойно, еще до того, как дом окончательно наполнится суетой; ее завтрак прост и полезен.

Часто это теплая овсянка со свежими ягодами. Овсянка хорошо насыщает, а ягоды добавляют естественную сладость и витамины; также Кейт может пить зеленый смузи. В него входят кейл, шпинат, яблоки и иногда спирулина.

Принцесса выбирает продукты, которые поддерживают здоровье и дают силы на весь день. Кэтрин предпочитает цельнозерновой хлеб, чтобы в рационе было больше клетчатки. К этому она добавляет фрукты: бананы, яблоки или ягоды. Напитки для детей тоже без излишнего сахара. Это вода или сок, разбавленный водой.

Как готовят принц и принцесса: смотрите видео

Какие перекусы и обеды любит семья Уэльских?

Позже утром Кэтрин обычно выбирает легкий перекус. Это может быть горсть миндаля или грецких орехов. Они дают энергию и поддерживают чувство сытости. Другой вариант – греческий йогурт с семенами льна.

Также Кэтрин любит супы; среди любимых в источнике назван суп из водяного кресс-салата. В теплые дни она может выбрать холодное гаспачо из перетертых сырых овощей. Еще один вариант ее обеда – салат с цельнозерновыми продуктами. В тарелке могут быть коричневый рис, нут, авокадо, семена и листовая зелень.

Для вкуса она добавляет оливковое масло, чеснок, чесночный порошок и немного лимонного сока. К обеду Кейт может пить травяной чай или воду с лимоном

Во второй половине дня Кейт может выпить травяной чай или черный чай – в зависимости от настроения. К нему она иногда ест маленький цельнозерновой скон или кусочек бананового хлеба. Если хочется чего-то слаще, она может съесть несколько квадратиков темного шоколада. Когда дети возвращаются домой, перекус часто становится семейным моментом. Они могут вместе печь маффины или флапджеки. Также дети едят фруктовые шпажки с клубникой, дыней или виноградом. Для Кэтрин это не только еда, но и время, проведенное вместе.

Что подают на ужин и на десерт?

Ужин в доме Кэтрин – важная часть дня. Это не просто прием пищи, а момент, когда семья собирается вместе после всех дел. Кейт любит готовить простые блюда из качественных ингредиентов: овощей, нежирного белка, цельнозерновых продуктов и полезных жиров.

Кейт любит готовить для своей семьи / Фото unsplash

У семьи есть несколько любимых вечерних тем. Одна из них – итальянский вечер. Кэтрин может приготовить цельнозерновую пасту с домашним томатным соусом, в который добавляет чеснок, травы и иногда нарезанные овощи.

К пасте она подает зеленый салат с оливковым маслом и лимоном. Еще одно блюдо, что регулярно появляется на столе, – запеченное мясо. Это может быть курица или говядина с бататом, зеленью на пару или запеченной морковью. Такой ужин легко готовить, ведь большую часть работы делает духовка.

Рыбный ужин тоже входит в недельную рутину. Кейт часто запекает лосось и подает его с овощным пюре и брокколи. Пюре может быть из картофеля, моркови или пастернака. Овощи присутствуют почти в каждом ужине. Кэтрин считает, что на тарелке всегда должно быть что-то зеленое или цветное. Так дети постепенно привыкают к разным продуктам.

За столом в семье нет телефонов или экранов. Кэтрин хочет, чтобы дети разговаривали, сосредотачивались друг на друге, ели спокойно и вели себя вежливо. Их не заставляют быстро доедать все до конца, но мягко поощряют пробовать новые вкусы. Если Кейт готовит карри или блюдо с новыми специями, она делает его мягким, чтобы детям было легче привыкнуть.

Как приготовить "ленивую" овсянку с клубникой?

Время : 10 минут + ночь в холодильнике

: 10 минут + ночь в холодильнике Порций: 1

Ингредиенты:

– 40 граммов овсяных хлопьев;

– 1 столовая ложка семян чиа;

– 100 миллилитров молока;

– 120 граммов греческого йогурта;

– 20 граммов ванильного протеина;

– 100 граммов замороженной клубники.

Как приготовить "ленивую" овсянку на завтрак: смотрите видео

Приготовление:

В миске или банке смешайте овсяные хлопья, семена чиа, ванильный протеин, молоко и греческий йогурт. Хорошо перемешайте, накройте и поставьте в холодильник на ночь. Замороженную клубнику немного разморозьте, но не полностью, после чего измельчите блендером в пюре. Готовую овсянку выложите слоями с клубничным пюре и подавайте охлажденной.

Как приготовить пасту с курицей за 10 минут?

Время : 10 – 15 минут

: 10 – 15 минут Порций: 2 – 3

Ингредиенты:

– 300 граммов отварной пасты;

– 250 граммов куриного филе;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка хлопьев чили;

– 1 чайная ложка итальянских трав;

– 1 луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 100 граммов помидоров черри;

– 50 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка томатной пасты;

– 100 миллилитров сливок 20%;

– 40 граммов пармезана;

– оливковое масло для жарки;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– базилик для подачи.

Как быстро приготовить пасту на ужин: смотрите видео

Приготовление: