Кетрін обирає їжу, яка дає енергію, не перевантажує й добре вписується в сімейний режим. У меню багато овочів, круп, зелені, риби, домашньої випічки й простих страв, які можуть сподобатися дітям.

Найбільший акцент у цій рутині – баланс, інформує 24 Канал. Сніданок із дітьми, перекуси до школи, спільна вечеря без телефонів і домашні десерти лише час від часу – саме так описують звичний день родини Уельських.

Що Кейт їсть на сніданок?

Кетрін зазвичай прокидається рано – приблизно о 6 або 7 ранку. Вона любить починати день спокійно, ще до того, як дім остаточно наповниться рухом, її сніданок простий і здоровий.

Часто це тепла вівсянка зі свіжими ягодами. Вівсянка добре насичує, а ягоди додають природної солодкості й вітамінів, також Кейт може пити зелений смузі. У ньому поєднуються кейл, шпинат, яблука й іноді спіруліна.

Принцеса обирає продукти, які підтримують здоров’я й дають сили на день. Кетрін обирає цільнозерновий хліб, щоб у раціоні було більше клітковини. До цього додає фрукти: банани, яблука або ягоди. Напої для дітей теж без надмірного цукру. Це вода або сік, розведений водою.

Як готують принц і принцеса: дивіться відео

Які перекуси й обіди любить родина Уельських?

Пізніше вранці Кетрін зазвичай обирає легкий перекус. Це може бути жменя мигдалю або волоських горіхів. Вони дають енергію й підтримують ситість. Інший варіант – грецький йогурт із насінням льону.

Також Кетрін любить супи, серед улюблених у джерелі названо суп із водяного крес-салату. У теплі дні вона може обрати холодний гаспачо з перетертих сирих овочів. Ще один варіант її обіду – салат із цільнозерновими продуктами. У тарілці можуть бути бурий рис, нут, авокадо, насіння й листова зелень.

Для смаку вона додає оливкову олію, часник, часниковий порошок і трохи лимонного соку. До обіду Кейт може пити трав’яний чай або воду з лимоном

У другій половині дня Кейт може випити трав’яний чай або чорний чай – залежно від настрою. До нього іноді бере маленький цільнозерновий скон або шматочок бананового хліба. Якщо хочеться чогось солодшого, вона може з’їсти кілька квадратиків темного шоколаду. Коли діти повертаються додому, перекус часто стає сімейним моментом. Вони можуть разом пекти мафіни або флапджеки. Також діти їдять фруктові шпажки з полуницею, динею або виноградом. Для Кетрін це не лише про їжу, а й про час разом.

Що подають на вечерю й десерт?

Вечеря в домі Кетрін – важлива частина дня. Це не просто прийом їжі, а момент, коли родина збирається разом після всіх справ. Кейт любить готувати прості страви з хороших інгредієнтів: овочів, нежирного білка та цільнозернових продуктів і корисних жирів.

Кейт любить готувати для своєї сім'ї / Фото unsplash

У родини є кілька улюблених вечірніх тем. Одна з них – італійський вечір. Кетрін може приготувати цільнозернову пасту з домашнім томатним соусом, куди додає часник, трави й іноді нарізані овочі.

До пасти подає зелений салат з оливковою олією та лимоном. Ще одна регулярна страва – запечене м’ясо. Це може бути курка або яловичина з бататом, зеленню на парі або запеченою морквою. Таку вечерю легко готувати, бо більшу частину роботи робить духовка.

Рибний вечір теж є частиною тижневої рутини. Кейт часто запікає лосося й подає його з овочевим пюре та броколі. Пюре може бути з картоплі, моркви або пастернаку. Овочі є майже в кожній вечері. Кетрін вважає, що на тарілці завжди має бути щось зелене або кольорове. Так діти поступово звикають до різних продуктів.

За столом у родині немає телефонів чи екранів. Кетрін хоче, щоб діти розмовляли, зосереджувалися одне на одному, їли спокійно й поводилися чемно. Їх не змушують швидко доїдати все до кінця, але м’яко заохочують пробувати нові смаки. Якщо Кейт готує карі або страву з новими спеціями, вона робить її м’якою, щоб дітям було легше звикнути.

Як приготувати полуничну ліниву вівсянку?

Час : 10 хвилин + ніч у холодильнику

: 10 хвилин + ніч у холодильнику Порцій: 1

Інгредієнти:

– 40 грамів вівсяних пластівців;

– 1 столова ложка насіння чіа;

– 100 мілілітрів молока;

– 120 грамів грецького йогурту;

– 20 грамів ванільного протеїну;

– 100 грамів замороженої полуниці.

Як зробити ліниву вівсянку на сніданок: дивіться відео

Приготування:

У мисці або банці змішайте вівсяні пластівці, насіння чіа, ванільний протеїн, молоко та грецький йогурт. Добре перемішайте, накрийте й поставте в холодильник на ніч. Заморожену полуницю трохи розморозьте, але не повністю, після чого перебийте блендером у пюре. Готову вівсянку викладіть шарами з полуничним пюре й подавайте охолодженою.

Як приготувати пасту з куркою за 10 хвилин?

Час : 10 – 15 хвилин

: 10 – 15 хвилин Порцій: 2 – 3

Інгредієнти:

– 300 грамів відвареної пасти;

– 250 грамів курячого філе;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка пластівців чилі;

– 1 чайна ложка італійських трав;

– 1 цибулина;

– 1 зубчик часнику;

– 100 грамів томатів чері;

– 50 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка томатної пасти;

– 100 мілілітрів вершків 20%;

– 40 грамів пармезану;

– оливкова олія для смаження;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– базилік для подавання.

Як швидко приготувати пасту на вечерю: дивіться відео

Приготування: